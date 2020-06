Siste nytt om koronasituasjonen i Sverige

Svenske helsemyndigheter kommer med en oppdatering om koronasituasjonen i landet. Følg sendingen direkte i videovinduet over!

Smittevernlege i Region Norrbotten i Sverige, Anders Nystedt, holdt under pressekonferansen et innlegg om smittesituasjonen i de ulike regionene i landet.



Gällivare ble trukket fram som et eksempel på område hvor smitten har økt mer enn andre steder.

- Det har skutt i været der. Omtrent 300 nye tilfeller der siden månedsskiftet. Det er en ganske liten kommune med 17.000 innbyggere, hvorav halvparten bor i den sentrale delen. Vi tror utbruddet fikk fart i gruvenæringen i forbindelse med en stor reparasjonsstopp hvor det ble flydd inn 8000 personer fra nærområdet og resten av Sverige, og også noen fra utlandet, sier Anders Nystedt.

Han tror en avslappet holdning til smittevern kan være en av årsakene til økningen.

- Grunnen er nok en avslappet holdning til de generelle reglene vi har. Det kommer på ingen måte av at man ikke har planlagt eller forberedt seg i industrien, for der var det lagt en god plan for hvordan man skulle hindre smitte.

Ytterligere 21 koronarelaterte dødsfall er meldt inn til den svenske Folkhälsomyndigheten torsdag. Totalt har 5.230 personer dødd i Sverige.

Ialt 63.890 personer har fått påvist koronasmitte i Sverige, en økning på 1.566 siden onsdag. 2.401 personer har eller har fått intensivbehandling.

I Danmark er det ikke registrert noen nye dødsfall det siste døgnet, ifølge Statens Serum Institut. 21 nye personer er smittet.

