Siste nytt om koronasituasjonen i Sverige

Svenske helsemyndigheter har hatt gode nyheter i det siste.

- Det er ingen større forandringer på et globalt nivå. Vi ser samme trend i Storbritannia og EU, sa Karin Tegmark Wisell, avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten, innledningsvis på dagens pressekonferanse.

Hun nevnte videre at svenskene har et stabilt smittetall-nivå de siste ukene.

Snart 6000

- Det ser ut som at vi får rundt det samme antall smittede denne uken, sammenlignet med forrige uke. Gjennomsnittet viser 226 smittede per dag. Totalt har 5864 personer mistet livet av covid-19 i Sverige, sa Wisell.

Avdelingssjefen poengterte at unge mennesker fortsatt står for de fleste smittetilfellene, men at tallene ikke har blitt verre. Rundt 142.000 personer ble testet i forrige uke, og én prosent av tilfellene var posiive.

- Ingen oppblussing

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap er til stede på dagens pressekonferanse. Senest på onsdag fortalte svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell at Sveriges smittetall går i riktig retning. På torsdag blir det opplyst om fire nye dødsfall.

- Vi har ikke en oppblussing av sykdommen, slik mange andre land har. Til slutt vil vi se hva det vil si å ha en mer bærekraftig strategi, som man kan opprettholde i lengre tid, i stedet for en strategi der man stenger ned, åpner opp og stenger ned om og om igjen, sa Tegnell på onsdag.

Landet har imidlertid innført besøksforbud på sykehjem og i eldreboliger, men det ble opphevet denne uken grunnet den positive utviklingen.

I alt har 5.860 personer dødd i Sverige etter å ha blitt smittet av koronaviruset, mens 87.575 personer har fått påvist koronasmitte.