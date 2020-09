Siste nytt om koronasituasjonen i Sverige

Kommer statsepidemiolog Anders Tegnell med gode nyheter igjen?

Følg pressekonferansen direkte i videovinduet øverst fra klokken 14.00.

I tillegg til Tegnell fra Folkhälsomyndigheten vil Socialstyrelsen og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap være til stede på dagens pressekonferanse. For svenskenes del virker det som at utviklingen går i riktig retning.

En oversikt fra Det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdom (ECDC) for første halvdel av september, var oppmuntrende tall for Sverige. Utifra tallene kunne man blant annet lese at 22 (deriblant Norge) av Europas 31 land i perioden hadde hatt høyere smittetall enn Sverige.

- Vi har ikke en oppblussing av sykdommen, slik mange andre land har. Til slutt vil vi se hva det vil si å ha en mer bærekraftig strategi, som man kan opprettholde i lengre tid, i stedet for en strategi der man stenger ned, åpner opp og stenger ned om og om igjen, sa Tegnell i et intervju med den franske nyhetskanalen France24.

Til og med tirsdag 21. september rundt klokken 16.00 var det registrert 88.237 smittede og 5.865 dødsfall i nabolandet vårt.