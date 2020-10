Store variasjoner i koronatallene i Sverige, men denne trenden bekymrer: - Urovekkende

Smittetallene i Sverige er stort sett stabile, i motsetning til andre land i Europa.

- Vi er fortsatt i en alvorlig pandemi. I det store og det hele har vi svært mange smittetilfeller globalt, sa Karin Tegmark Wisell, avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten, innledningsvis.

- Trenden i EU/EEA-land og Storbritannia fortsetter dessverre å gå oppover. Den er urovekkende, sa hun videre.

Hun tok også fram Sveriges test-tall, og de har vært stabile de siste ukene.

- Antallet positive prøver har imidlertid blitt noe høyere. Forrige uke var de på 2,4 prosent, denne uken er de på 2,9 prosent.

Forskjell fra sted til sted

Wisell snakket også om at økningen er svært forskjellig fra sted til sted.

- Stockholm ligger høyere enn gjennomsnittet i resten av landet. Det er samme mønster i Skåne som i Stockholm. I Uppsala ser vi også en økning. Her ser vi tegn på en økning. Her ser vi heller ikke tegn til at kurven flates ut, sa hun.

Wisell la til at dødstallet er på 5892 personer, som betyr at det ikke er meldt inn noen dødsfall siden i går.

- Men vi forventer en økning i dødsfall med flere smittetilfeller, sa hun.

Wisell understreket også at det er viktig at folk vet hvilke symptomer som gjelder, hvis man skal teste seg.

- Vi må ha en ansvarsfull testing. Ta ansvar for testingen ved å vite om du oppfyller kriteriene for å testes, fortalte avdelingssjefen.

Takket de som hjelper

Morgan Olofsson, som er kommunikasjonsdirektør i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, takket spesielt de som har hjulpet og fortsatt hjelper de eldre.

- Takk til dere som gjør at våre eldre i risikosonen får den hjelpen dere trenger. Om det er å handle mat eller rett og slette være til stede, takk til dere, sa Olofsson.

- Ikke senke skuldrene

Tidligere i uken ba Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell befolkningen om å ikke senke skuldrene.

- Vi må fortsatt se hvor vi lander her. Smitten går fortsatt opp i Sverige, men ikke i så stor grad som resten av Europa, sa Tegnell.

Samme tendenser

Statsepidemiologen var også inne på at de ser de samme tendensene i hele Norden.

- Vi ser det samme mønsteret i Norge og Finland. Smitten skjer på private fester, private arrangementer, studentfester og i idrettslag, opplyste Tegnell.

Fra 1. oktober har svenskene hatt lov til å besøke eldre på eldrehjem, men alt har ikke gått helt etter planen.

- Det har fungert flere steder, men vi har blitt kontaktet av pårørende som har forsøkt å besøke sine slektninger, men som har blitt nektet det. Det er viktig at dette kommer på plass. Det skal ikke være begrensninger, når den boende tar imot besøkende, sa Iréne Nilsson Carlsson i Socialstyrelsen.

Og hun la til:

- Hvis man før et eventuelt besøk har vært i miljøer, hvor det kan ha vært smittespredning, så bør man holde seg unna eldrehjem, fortalte Carlsson.

De siste tallene viser at Sverige har 5892 koronarelaterte dødsfall, og 96677 personer har fått påvist koronaviruset.