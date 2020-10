Siste om korona i Sverige: Rekord-smitte i Skåne

Smittebølge nummer to: Følg pressekonferansen om koronasituasjonen i Sverige.

Onsdag ble det registrert 2.128 nye covid-19-tilfeller i Sverige, det høyeste antallet på ett døgn siden pandemien startet.

Det er ingen tegn til at spredningen avtar i Skåne, som er det länet som er hardest rammet. Onsdag ble det rapportert om 509 nye tilfeller. 59 personer er på sykehus. Av disse får seks personer intensivbehandling.

- Vi er urolige og situasjonen er alvorlig. Alle må skjerpe seg og ta ansvar, selv om det medfører visse forsakelser å følge de skjerpede allmenne rådene, sier smittevernlege Eva Melander i Region Skåne, melder svenske Aftonbladet.

Til tross for den høye smitten, er det fremdeles mange som besøker kjøpesentre i regionen.

- Jeg advarer alle skåninger og alle som besøker fra andre län og land: De nærmeste ukene er ikke tiden for å fornøyelseshandle, sier Melander.

Region Skånes smittevernlege Eva Melander (til venstre) advarer folk mot å gå på kjøpesenter i Skåne. Smitten fortsetter å øke i regionen. Foto: Faksimile (Folkhälsomyndigheten)

Totalt er det påvist 117.913 koronatilfeller i Sverige inntil nå. Tirsdag var smittetallet 1.980.

Sverige har også registrert ni nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Totalt har landet 5.927 koronadødsfall så langt i pandemien.

Den svenske Folkhälsomyndigheten har gjort det klart at Sverige nå er inne i en smittebølge nummer to. Det er innført nye lokale restriksjoner i flere områder, og statistikken viser at smitten øker i 17 av 21 regioner i Sverige, skriver Expressen.

Den økende tendensen må ses i sammenheng med at flere testes nå enn i vår, men det er også på det rene at den reelle smittespredningen er økende.

Svenske myndigheter varsler at 56 personer er innlagt på intensivavdeling med koronasykdom.