Siv Jensen: - Det er krevende

Frp-ledelsen klarte ikke å bli ferdig med kravlisten torsdag.

SCHIBSTED (Nettavisen): Onsdag gikk Frp høyt ut og varslet misnøye med hele regjeringen og at de nå ville komme med nye krav til statsminister Erna Solberg (H).

Kimen til forargelsen er at regjeringen henter hjem en IS-siktet norsk kvinne fordi hennes sønn er syk.

For Frp er dette så ille at de truer med å tre ut av regjeringen.

- Vi jobber med svarene

Da Frp-leder Siv Jensen utvekslet noen ord med pressen fredag morgen, innrømmet hun at de ikke er ferdige med listen.

- Frp-ledelsen jobber nå med å utarbeide sine svar på den krevende situasjonen regjeringen befinner seg i, innledet hun sitt statement.

Frp-leder Siv Jensen snakket ikke med pressen i mer enn 55 sekunder fredag. Foto: Heidi Schei Lilleås

– Vi har hele veien fra vår side vært opptatt av å legge til rette for hjelpe barn hjem til Norge. Men vi har også vært helt overtydelig på at det å hjelpe IS-krigere tilbake ved hjelp av norske myndigheter, er uaktuelt for oss, fortsatte Jensen.

- Jeg har ikke noe mer å si

– Det har vært vårt standpunkt hele tiden, og det er derfor vi nå står i en krevende situasjon. Frps ledelse jobber nå med å gi våre svar på dette. Jeg har ikke noe mer å si akkurat nå, og jeg kommer tilbake til dere når jeg har noe mer å si, legger hun til.

Så gikk Frp-leder Siv Jensen - uten å besvare noe spørsmål fra pressen.

– Jeg skjønner at alle dere er nysgjerrige og jakter nyheter hele tiden, men jeg har ikke noe mer å si akkurat nå.

- Betydelige skritt vekk fra Frp

Jensen fortalte onsdag at de ønsker en snarlig avklaring på kravene.

– Vi skal ha vår strategisamling i slutten av måneden. Det er tidspunktet hvor vi føler at vi må ha de tilstrekkelige avklaringene vi trenger, sa Jensen.

I ettertid har både både Høyre, KrF og Venstre presisert at det er Granavoldenplattformen som gjelder.

Frp-lederen, som er sterkt presset internt, mener mange velgere har mistet regjeringens prosjekt av syne:

– Vi må klare å finne tilbake til det, sånn at det ikke bare blir en hard jobb å styre landet, men også litt gøy. Hvis ikke kan vi finne på noe annet.

- Det er en veldig kritisk situasjon, sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på vei inn til krisemøtet i Frp på vei inn til onsdagens møte.

Siktelsen

Hvem er så den IS-siktede 29-åringen? Ifølge NRK er hun siktet for å ha deltatt i Jabhat Al Nusra og IS fra juni 2013 til våren 2019.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinnen deltok i terrororganisasjonene ved å:

slutte seg til Jabhat Al Nusra og IS.

gifte seg med en person tilsluttet organisasjonene.

etablere seg i området med sin ektefelle og/eller andre personer, som sto under organisasjonenes kommando.





