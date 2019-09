Siv Jensen: - Det er snikislamisering

Siv Jensen til VG: – Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Det er snikislamisering.

Frp-lederen og finansministeren minner om at hun i 2009 advarte mot tendensene som hun allerede kalte snikislamisering.

I en kronikk i mandagens utgave av VG definerer hun ordets betydning som det som skjer når nasjonen stilltiende aksepterer religiøse særkrav og praksis som strider mot måten innbyggerne lever livene sine i Norge.

Les også: Siv Jensen vil ikke slutte å bruke ord som snikislamisering

Jensen henviser til hendelsen da kronprins Haakon besøkte Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum etter angrepet på moskéen, der tre kvinner nektet å håndhilse på ham.

På spørsmål fra VG om hun bringer opp dette nå grunnet at Frp sliter på må lingen før valget svarer Jensen:

- Det er en samfunnsdebatt som går, og hvor Frp og jeg har klare svar.

Les også: Muslimenes respektfulle hilsen

Jensen møter motbør fra blant annet styremedlem og ungdomskoordinator Zeliha Acari i Islamsk Råd, og nestleder Olav Elvestuen hos regjeringspartner Venstre.

– Jeg er enig med Erna Solberg som for litt over to uker siden sa at snikislamisering er et veldig dårlig begrep som ikke bør brukes av noen, sier Elvestuen blant annet til VG.

Les også: - Hagen bør be om unnskyldning