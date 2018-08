Siv Jensen: - Jeg ble overrasket over Sandbergs Iran-reise

- Jeg ble overrasket, sier Siv Jensen i et intervju med TV 2. Men hun er først og fremst glad for at Sandberg har erkjent feilen.

– Det var et brudd på rutiner og reglement. Vi har strenge regler, og det er viktig å ta vare på sikkerheten. Det er bra at han har erkjent feilen, og nå må vi gå videre, sier Jensen i et intervju med TV 2 Nyhetskanalen.

Sandbergs tur til Iran med kjæresten, iranskfødte Bahareh Letnes som flyktet til Norge på 2000-tallet, har skapt storm i hans eget parti.

Til TV 2 sier partilederen at hun er glad for at informasjonen kom dit den skulle, og at de fikk klarhet i saken. Hun sier også at Sandberg burde ha varslet om turen og at han ikke burde tatt med seg jobbtelefonen.

Sandberg varslet ikke Statsministerens kontor om turen på forhånd, slik han har plikt til, og tok samtidig med seg jobbtelefonen sin, noe som ifølge sikkerhetseksperter kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. Flere mener det er svært sannsynlig at telefonen hans er blitt hacket av iransk etterretning.

Må svare på spørsmål om Iran-tur

- Per Sandberg brøt reglene

Solberg sa i forrige uke til NTB at Per Sandberg brøt regelverket, og at han har forstått at det har vært et brudd.

– Jeg har snakket med Per Sandberg. Han har reist til Iran på et tidspunkt før han hadde rapportert om det til Statsministerens kontor. Han ga først beskjed på sin dag to at han var i Iran. Jeg har lyst til å si at det er et brudd på regelverket vi har om at statsrådene skal være tilgjengelige til enhver tid. Men det har vært mulig å komme i kontakt med ham, sier Solberg.

Solberg legger til at det ikke er noe ved Sandbergs reise som forandrer Norges forhold til Iran. Hun bekrefter også at hun «en stund» har kjent til Sandbergs forhold til den norsk-iranske kvinnen han var på reise med.

Bør vurdere Sandberg

Erna Solberg (H) bør vurdere om Per Sandberg (Frp) kan fortsette som fiskeriminister etter Iran-saken, mener partikollega Christian Tybring-Gjedde.

– Jeg er overrasket over at statsministeren så raskt konkluderte med at det er lov til å gjøre feil. Det må jo være en eller annen grense for hvor stor feil man kan gjøre, sier Tybring-Gjedde, som er nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til NTB.

Han mener Solberg bør se på sammensetningen av regjeringen og om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister etter dette, mener Tybring-Gjedde, som samtidig ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt Sandberg bør gå av eller ikke.

- Hadde ikke fått sikkerhetsklarering

Også Anniken Huitfeldt mener Solberg burde revurdere Sandberg. Hun hevder at Sandberg har utvist så grov uforstand at han hadde blitt fratatt sikkerhetsklareringen om han hadde hatt noen.

– Hvis Per Sandberg hadde vært ansatt på høyt nivå i Forsvaret eller Utenriksdepartementet, så ville han trolig mistet sikkerhetsklareringen. Nå må Erna Solberg avgjøre om hun har tillit til ham. Vi har stilt en rekke spørsmål som vi avventer svar på før vi gjør vår vurdering, sa Arbeiderpartiets medlem av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt, til NRK Politisk kvarter mandag morgen.

Måtte levere fra seg mobilene

Flere har stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort i forkant av ferieturen. Sandberg har opplyst at han vurderte sikkerheten selv og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

– Han har selv oppgitt at han mente det var nok, sier statsministeren om om dette.

Hun opplyser imidlertid at Sandberg har fått beskjed om å levere inn telefonene sine for gjennomsøking etter reisen.

– Det er litt ulik praksis i departementet hvem som tar med seg mobiltelefoner. Statsministerens kontor tar ikke med seg telefoner til land vi vet driver med en del elektronisk avlytting, opplyser Solberg.

Mest sett siste uken