Siv Jensen: - Jeg vil bruke ordet snikislamisering når det er behov for det

Nok en opphetet runde med Venstre, bremser ikke Frp.

FRP-KONTORET/OSLO (Nettavisen): Frp-ledelsen lovet et tydeligere og tøffere Frp fremover da det møtte pressen etter sentralstyremøte fredag.

Konfliktene mellom Venstre og Frp ble naturlig nok et tema.

Les også: Raja beklager «brun propaganda»-kronikken om Frp

Nettavisen snakket med Frp-leder Siv Jensen rett etter felles-seansen.

- Siv, kommer du til å fortsette å bruke ordet snikislamisering?

- Ja, når det er behov for det, kommer jeg til å gjøre det. Frps identitet og egenart forsvinner ikke av at vi samarbeider med andre partier, sier hun til Nettavisen.

- Ikke en del av regjeringens ordbruk

Frp-lederen velger sine ord med omhu:

- Så respekterer jeg at det ikke er ord verken Høyre, Venstre eller KrF ønsker å bruke. Jeg anerkjenner også at dette ikke er en del av regjeringens ordbruk, men den er definitivt en del av Frps ordbruk.

- Hvordan vil du beskriver forholdet ditt til Venstre-leder Trine Skei Grande nå?

- Jeg har et godt forhold til både Trine Skei Grande (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Erna Solberg (H), så det tror jeg ikke vi trenger å bruke veldig mye tid på.

Om rabalderet rundt «brun propaganda», som Raja mener Frp fremmer, sier Jensen:

- Jeg sa allerede for to dager siden at «nå er vi ferdig med Abid Raja».

Stort presseoppbud da Frp-ledelsen ved Terje Søviknes, Siv Jensen og Sylvi Listhaug møtte pressen etter sentralstyremøtet. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Kan det være en ide å finne et annet ord?

- Nei, hvorfor det? Man må jo se på hva som ligger i meningen med dette, og det har vært den samme meningen hele veien - nemlig at i Norge skal vi likebehandles og de som kommer til Norge skal tilpasse seg vår kultur, vårt levesett og våre frihetsverdier - og ikke omvendt.

- Ingen vits i å bortforklare

- Valgresultatet for Frp: 8,2 prosent - hvor dårlig er det?

- Det er et skuffende resultat, det er det ikke noen vits i å bortforklare, så nå skal vi gjøre en god analyse i hele organisasjonen, i all ledd, og rette blikket frem mot valgene i 2021 og 2023, sier Siv Jensen.

- Har du tro på at Frp kommer til å fortsette i regjering frem til 2021?

- Det er det opp til Frps organer å beslutte, men forutsetningen for å lykkes er at vi gjennomfører god politikk hvor Frp er gjenkjennelig.

- Har det vært et tema i dag om hvorvidt Frp-ledelsen har gjort en god nok jobb?

- Nei, det har ikke vært noe tema. Alle er enige om at vi har gjort en god innsats og vår valgkamp var ganske god, den, det var bare det at resultatet ikke ble så godt som vi hadde håpet, avslutter Jensen.

Erna: - Snikislamisering finnes ikke i vårt samfunn

Frp er som kjent på kollisjonskurs med alle de andre regjeringspartiene om bruken av «snikislamisering».

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa i sin tale fredag morgen at:

- Snikislamisering er et dårlig ord. Det finnes ikke i Norge.

- Jeg synes snikislamisering er et dårlig begrep rett og slett fordi det ikke finnes i vårt samfunn, sa statsminister Erna Solberg da Frp-leder Siv Jensen i valgkampen brukte ordet fordi en muslimsk kvinne ikke ville håndhilse på kronprinsen etter moskéangrepet i Bærum.

«Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for,» skrev Raja i sin kronikk i Aftenposten tirsdag.

Se også videointervju med Jon Helgheim på vei inn til møtet: