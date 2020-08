Siv Jensen: – Regjeringen må gi gratis munnbind til folk med dårlig råd

Men regjeringen har ingen planer om å dele ut munnbind gratis.

Fra mandag trer munnbind-anbefalingene i kraft i Oslo og Indre Østfold. Frp-leder Siv Jensen mener regjeringen bør gi gratis munnbind til folk med dårlig råd.

– Dersom regjeringen kommer med en anbefaling om bruk av munnbind, er dette et godt smitteverntiltak kun for folk med god råd, sier Jensen til NTB.

Les også: Bjørn Guldvog: - Det kan ta to år til vi kan senke skuldrene

Hun presiserer at økende priser på munnbind betyr en risiko for at folk med dårlig økonomi ikke tar seg råd til å kjøpe dem, eller at de bruker munnbindene lenger enn anbefalt.

– Jeg mener derfor at regjeringen må gi gratis munnbind til folk med dårlig råd, som for eksempel lavinntektsfamilier og minstepensjonister, for å sikre alle har en reell mulighet til å følge smittevernanbefalinger, sier Jensen.

Les også: Espen Nakstad slår alarm: - Kan bli veldig skummelt

Munnbind-anbefalingen, som ble lagt fram på regjeringens pressekonferanse fredag, gjelder i to uker fra mandag 17. august.

- Vi håper det skal være tilstrekkelig til å få kontroll med situasjonen i Oslo og Indre Østfold, sa helsedirektør Bjørn Guldvog itl Nettavisen.

Helseminister Bent Høie (H) fikk spørsmål på pressekonferansen fredag om det kan bli aktuelt å dele ut gratis munnbind - og det svarte han nei til.

Slik bruker du munnbind riktig

Ved Vitus Apotek på Majorstua i Oslo demonstrerer Chaima Beurot-Gran hvordan et vanlig munnbind skal brukes.

- Det er viktig å ha på rene hender, så bruk enten såpe eller antibac. Alltid ta i strikken, ta den rundt ørene, juster på den bare én gang, presse ved nesen og helt nede ved haka, og det er det, sier hun til Nettavisen.

Pressekonferanser kan også få frem latteren, sjekk selv: