Siv Jensen får støtte for SSB-håndtering av jussekspert

Finansminister Siv Jensen (Frp) hadde lov til å gripe inn i SSB-saken og opererte innenfor den ordinære instruksjonsmyndigheten. Det mener jussekspert.

Tirsdag må finansminister Siv Jensen (Frp) forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om sin håndtering av SSB-saken. Spørsmålet er om statsråden blandet seg for tett inn i omorganiseringen i den uavhengige etaten.

Men finansministeren får støtte for sin håndtering av saken av Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen. Han er også tidligere lovrådgiver i Justisdepartementet og har skrevet kommentarene til forvaltningsloven.

Woxholth skriver på sin Facebook-side følgende om Statistisk sentralbyrå: «At organet benevnes uavhengig, er ikke til hinder for instrukser. Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret».

Professor Geir Woxholth ved Institutt for privatrett ved UIO regnes om en av landets fremste eksperter på avtalerett.

– Å stanse omorganiseringen i påvente av mer kunnskap er helt innenfor ordinær instruksjonsmyndighet. Meyer må ha skjønt at hun ikke kunne bli sittende og valgte å gå til offensivt motangrep, dels for å redde egen ære og dels for å sikre seg en god sluttpakke. Denne åpne forestillingen smaker veldig av taktikkeri, sier Woxholth til Klassekampen.

Samtidig understreker han at finansministeren ikke har myndighet til å avskjedige SSB-direktøren, men finner det underlig at ikke Meyer ikke gikk av når hun fikk et så sterkt signal om at hun ikke lenger var ønsket som direktør.

