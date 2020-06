Siv Jensen fyrer løs: - Hvorfor har vi tomme midrseter i fly når 15.000 mennesker står som sild i tønne i Oslo sentrum?

Frp-leder Siv Jensen hamrer løs etter «Black Lives Matter»-demonstrasjonen i Oslo fredag.

«Vær så snill. Jeg får ikke puste. Jeg kommer til å dø,» var George Floyds (46) siste ord til politimannen som presset kneet sitt mot halsen hans i 8 minutter og 46 sekunder.

Dødsfallet i Minneapolis, USA, 25. mai har rystet en hel verden og satt rasisme høyt på agendaen.

Debatten har rast etter fredagens demonstrasjon i Oslo fredag fordi grensen på 50 personer ble langt overskredet. Det er anslått at 15.000 møtte opp.

Hvor går grensen for ytringsfrihet, hvorfor grep ikke politiet inn - og hvorfor satte ikke regjeringen en stopper for dette, er noen av spørsmålene stilt i ettertid.

Nå reagerer Frp-leder Siv Jensen på Facebook:

«De siste månedene har vi stengt ned så å si hele landet vårt i en nasjonal dugnad for å bekjempe koronaviruset. Konsekvensene har vært enorme. På det meste var nesten 400.000 permittert, bedrifter står i fare for å gå over ende og mange har kanskje ikke en jobb å gå tilbake til når dette er over.»

Hun nevner konfirmasjoner og dåp som har blitt avlyst, og at mange ikke har fått muligheten til å ta et siste farvel med sine kjære i begravelse.

«Våre eldre på sykehjem og hjemme har sittet ensomme uten besøk, og mange fedre har gått glipp av det største i livet, å være med når barnet deres blir født. Hundretusener har fått utsatt operasjoner, konsultasjoner og legebesøk,» skriver hun.

- Innført for å redde liv

Jensen skriver videre at «de svært strenge og inngripende smittevernreglene som har fratatt oss vår frihet, ble innført for å redde liv».

- Reglene har kostet oss svært mye og ført til redusert livskvalitet. Flere hundre milliarder kroner av Norges sparepenger går med for å hjelpe folk og bedrifter. På grunn av det norske folks disiplin hadde vi nå kontroll over smittesituasjonen. Så plutselig velger 15 000 mennesker å møtes til en demonstrasjon i Oslo. All disiplin var med ett borte, mener hun.

- Statsministeren prøver å avdramatisere

Inntil januar var hun finansminister i regjeringen hun nå kritiserer:

- Regjeringen har stått i pressekonferanse etter pressekonferanse og formant det norske folk om hvilke regler vi skal følge. Den samme regjeringen som har gitt beskjed om at politiet kan håndtere brudd på smittevernreglene har til alt overmål en statssekretær fra Høyre tilstede sammen med tusenvis av mennesker i Oslo sentrum. Vi registrerer at statsministeren prøver å avdramatisere det hele.

Da hytteforbudet ble innført, risikerte man bot for å likevel reise, noe Jensen tar tak i:

- Det har hun ikke gjort når folk reiste på hytta og skulle sitte der sammen med familien, eller når folk samlet seg i parker for å nyte fineværet. Jeg skjønner at folk flest reagerer kraftig på dette.

- Folk spør om det er nødvendig

Jensen stiller spørsmål ved hele koronastrategien:

- Folk spør nå om disse strenge reglene i det hele tatt har vært nødvendige? Hvorfor har vi fortsatt kohorter i skoler og barnehager, tomt midtsete i fly eller en meters avstand når 15.000 mennesker står som sild i tønne i Oslo sentrum. Det er rett og slett uansvarlig at tusenvis av mennesker i Oslo velger å trosse den nasjonale dugnaden og smittevernreglene, ifølge Jensen.

Hun mener formålet ikke helliger middelet:

- Å bekjempe rasisme er svært viktig, men å gi blaffen i alle smittevernråd og potensielt utsette andre mennesker for økt smitterisiko er uakseptabelt. Siden dette da kunne gjennomføres synes iallfall Frp at det er vanskelig å forklare hvorfor smittevernrådene skal sette så mange begrensninger for alle andre. Spørsmålet til regjeringen er kort og godt: Hvordan kan de forlange at alle andre skal følge reglene når tusenvis av andre har gitt blaffen, spør hun.

Høie: - Ikke forbudt, men i strid med rådene vi gir

Statssekretær Saida Begum sier «det er hennes fordømte plikt» å markere avstand, og får støtte av sjefen, statsminister Erna Solberg, for sin deltakelse.

Helseminister Bent Høie (H) sier det ikke har vært forbud mot å delta i demonstrasjonen, men at «å samle så mange mennesker tett i denne tiden, er i strid med de rådene vi gir».

Koronaforskriften som forbyr arrangementer med mer enn 50 personer gjelder idrettsarrangementer og kulturarrangementer, samt seminarer, bursdager og lignende - men ikke politiske demonstrasjoner.

Nettavisen har vært i kontakt med Erna Solberg for en kommentar til kritikken.