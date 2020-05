Siv Jensen krever flyktningkutt mot budsjettstøtte

Regjeringen må ta imot færre kvoteflyktninger hvis Fremskrittspartiet skal støtte neste års statsbudsjett, advarer Siv Jensen.

– Jeg kan her og nå si, på vegne av Frp, at vi på ingen som helst måte vil akseptere 3.000 kvoteflyktninger, hvis budsjettet skal gjøres opp med oss, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Frp var med på beslutningen om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i år da partiet fortsatt satt i regjering.

– Vi mener i utgangspunktet at vi ikke skal ta imot noen. Det sitter folk i regjeringen fra Venstre og KrF som vil ha det tallet langt høyere. Men tiden er ikke inne for det. Nå er tiden inne for å stramme til, sier Jensen.

Tirsdag sa også Christian Tybring-Gjedde at Frp beklager at Norge tar imot 3.000 kvoteflyktninger.

- Det er ikke noe som vil gjenta seg hvis Frp vil holde sammen, sa han til utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter at hun hadde poengtert at Frp var med på denne politikken i regjering.

