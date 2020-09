Siv Jensen krever KrF og Venstres seire fjernet for å redde budsjettet

Frp-leder Siv Jensen krever kutt i bistand og antallet kvoteflyktninger. Hvis ikke gjør statsminister Erna Solberg «livet vanskelig for seg».

Fredag kunngjorde Solberg at det ikke blir aktuelt med «omkamp» om Venstre og KrFs politiske seire i forhandlingene om statsbudsjettet for 2021.

Der kommer regjeringen til å foreslå å ta imot 3000 kvoteflyktninger, samt at bistanden skal være på én prosent av bruttonasjonalproduktet - nærmere 40 millioner kroner.

- Vi må forhandle om andre ting. Vi kan ikke reforhandle de tingene vi var enige om på Granavolden. Det tror jeg man må være veldig klar over, sa Solberg, samtidig som hun avviste at seirene til noen partier mottar «omkamp», ifølge Aftenposten.

Det liker Jensen svært dårlig.

- Det er ting vi var med på i regjering som ligger milevis unna Frps primære politikk. Frp har forlatt regjeringen. Våre gjennomslag ble for små sammenlignet med de to mindre partiene som fikk større gjennomslag, sier hun.

Kvoteflyktninger og bistand var blant to av de viktigste seirene til Venstre og KrF, og Solberg forsvarer dem nå fra Frp.

– Frp mener at alt er gjenstand for forhandlinger. Ingen ting står ved lag. Skjønner ikke statsministeren det, har hun gjort livet vanskelig for seg selv, legger Jensen til.

