Siv Jensen og Sylvi Listhaug går til frontalangrep på Erna Solberg

- Regjeringens berøringsangst har tatt helt overhånd, mener Frp-lederen.

«HVA ER DET ERNA DRIVER MED?», skriver Frp-leder Siv Jensen med store bokstaver på Facebook. I et lengre innlegg slakter hun den norske regjeringens respons etter halshuggingen av en lærer i Frankrike, som president Emmanuel Macron kalte for et «islamistisk angrep».

Frp-nestleder Sylvi Listhaug har også publisert nøyaktig samme tekst på sin Facebook-side.



Les også: Listhaug vil ta flere grep for å hindre terror: - Det er på ville veier

«Dessverre er det trist å lese responsen fra den norske regjeringen. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og Statsminister Erna Solberg har lagt ut følgende melding på Twitter: «Alvorlige og grusomme nyheter om terrorhandlingen i # Frankrike. Vi må stå sammen mot angrep på TANKEFRIHET OG OPPLYSNING (!)…..» tankefrihet?? Hvem kan ta fra oss tankefriheten? Det finnes etter det jeg kjenner til ikke tankelesingsmaskiner som fratar oss retten til å tenke akkurat det vi vil. Derimot finnes det mange som kjemper mot YTRINGSFRIHET. Retten til å ytre seg handler om å kunne ytre seg om kontroversielle temaer som noen misliker. Du skal ikke måtte bøte med livet eller bli møtt med vold for å si det du mener. Hvorfor nevnes islamistisk terror ikke med et ord? Regjeringens berøringsangst har tatt helt overhånd.», er noe av det Frp-lederen skriver.

Hele Facebook-innlegget kan du lese her:

Jensen avslutter innlegget med å skrive at «ytringsfrihet er noe vi aldri må ta for gitt», og «at det siste vi trenger er feige politikere som ikke tør å stå opp norske verdier».

Les også: Siv Jensen irettesatte partikollega fra talerstolen - blir kalt Sverte-Siv

Viste Muhamed-tegning

Historielæreren Samuel Paty (47) fikk halsen skåret over i en forstad i Paris fredag, angivelig for å ha vist fram og diskutert de kontroversielle karikaturtegningene av den muslimske profeten Muhammed i en time om ytringsfrihet.

HALSHUGGET: Det var den 47 år gamle læreren Samuel Paty som fikk halsen skåret over i Frankrike, og drapet skaper sterke reaksjoner verden over. Foto: Samuel Paty (Flickr)

I Paris samlet det seg hundrevis mennesker i helgen, inkludert den franske statsministeren Jean Castex, ved Place de la République for å vise sine avsky mot drapet og for å demonstrere for ytringsfrihet og til støtte for lærere.

Lærerdrapet har vekket sterke reaksjoner i Frankrike, og det ble også avholdt demonstrasjoner blant annet i Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux og Marseille.

Nettavisen har spurt om en kommentar til saken fra Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

Saken utvides.