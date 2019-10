Siv Jensen om Venstres MDG-flørt: - Skrekk og gru!

Frp-lederen advarer mot konsekvensene.

KARL JOHAN (Nettavisen): Lørdag holdt Frp-leder Siv Jensen tale til sitt landsstyre.

Samtidig er Venstre-toppene samlet til møte i valgkomiteen og landskonferanse på Fornebu.

Mens partiet sliter med å komme seg opp av hengemyra og forbereder seg på flere måneder med intern lederkamp, åpner Trine Skei Grande for å skrote Frp til fordel for MDG.

- Skrekk og gru

- Skrekk og gru, sa Frp-lederen da hun kommenterte «invitasjonen» i sin tale.

- Venstre vil invitere til samarbeid med et parti som mener det vil være bra for Norge å legge ned oljen over natten, sa Jensen.

Hun betegnet en del av MDGs forslag for å redusere klimagass-utslippene som «dumme, dyre og helt unødvendige» og sa Frp vil jobbe for å ta vare på naturen, men ikke med «grønnpolerte forslag».

- Dårlig og dyrt

- Siv Jensen, Trine Skei Grande åpner for å samarbeide med MDG. «Skrekk og gru» sa du i din tale, kan du utdype det?

- Jeg mener det er utfordrende hvis et parti som tar til orde for å legge ned oljeindustrien over natten, som mener at vi ikke lenger skal ha økonomisk vekst, som vil kraftig skjerpe en lang rekke avgifter som betyr noe for folk flest, ja, da får vi ikke bedre løsninger, flere arbeidsplasser og trygghet for folks inntekter, sier Jensen til Nettavisen.

- Da får vi usikkerhet og dårlig og dyr symbolpolitikk.

Venstre-leder Trine Skei Grande flørter med MDG, noe som forbauser MDG og får Frp til å komme med noen advarsler. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Oljen er ikke problemet

- Hva synes du om at Venstre-lederen gjør dette?

- Det er opp til Venstre å definere Venstres strategi, men jeg mener at vi i vårt samarbeid fører en svært offensiv klimapolitikk, som bidrar til at utslippene går ned, samtidig som den økonomiske veksten går opp og flere kommer i jobb. Vi må altså ha industriarbeidsplasser, næringsutvikling.

- Norges produksjon av olje og gass er en del av den globale klimaløsningen. Det er ikke en del av problemet.

- MDGs Arild Hermstad mener Venstre har en identitetskrise. Deler du den oppfatningen?

- Jeg skjønner veldig godt at Venstre evaluerer valget og gjør sine veivalg. Min bekymring er mer at dette kan lede til dyr symbolpolitikk på klimaområdet.

Frp-leder Siv Jensen er positiv til samarbeidet med Venstre videre. Foto: Heidi Schei Lilleås





Frp-lederen minner om at Frp er det nest største partiet i regjeringen:

- Jeg hørte ikke Venstre-lederen si at hun vil erstatte oss i denne perioden, og jeg tror vi må ta innover oss at Frp er det nest største partiet og har bidratt til at vi har fått skatter og avgifter ned, innvandringspolitikken under kontroll og ikke minst at vi har lagt til rette for rekordstor veibygging i hele landet, sier Jensen til Nettavisen.

- Jeg fikk hakeslepp

MDGs nasjonale talsperson, Arild Hermstad, sier til Nettavisen at han fikk hakeselepp av «flørten» fra Venstre.

- Jeg fikk hakeslepp over at Venstre trenger en diskusjon om hvorvidt de skal samarbeide med et innvandringsfiendtlig parti, fullt av klima-skeptikere eller MDG, som er et fremtidsrettet, grønt parti, sier Hermstad til Nettavisen.

- Nei, nå er Venstre i ferd med å miste fotfeste og må fokusere på finne igjen sin identitet. Dette er rett og slett litt sjokkerende, sier han.

MDGs nasjonale Arild Hermstad kan ikke forstå at Venstre kan være i tvil om det er best å velge MDG eller Frp. Foto: Heidi Schei Lilleås

«Brun propaganda»

Forholdet mellom Venstre og Frp har vært betent lenge. I valgkampinnspurten holdt mangel på en «bompengeløsning» på å velte hele regjeringsprosjektet. Så - like etter valget gikk Abid Raja ut i flere kronikker og anklaget Frp for å «brun propaganda» . Selv om han beklaget etter press, var det flere Frp-ere som ikke ønsket Raja som visepresident på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) har flere ganger manet til ro i rekkene - uten at det ser ut til å ha en langvarig effekt.