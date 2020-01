Siv Jensen slakter utnevnelsen av Hareide og Raja

Mener Solberg ikke inviterer til samarbeid med endringene.

Fremskrittspartilederen er ikke imponert over utnevnelsen av Knut Arild Hareide som samferdselsminister og Abid Raja som kulturminister etter at hennes eget parti trakk seg fra regjeringen, og mener det gjør samarbeid vanskeligere.

Siv Jensen peker på at den tidligere KrF-lederen forsøkte å felle Erna Solbergs regjering i forfjor og trekker frem Venstres Abid Rajas uttalelser om at FrP driver med «brun propaganda» som problematisk for samarbeidet i stortinget.

Raja har senere beklaget uttalelsene og hevdet at han ikke var klar over at det var en henvisning til nazismen.

- Ingen invitasjon til samarbeid

Den avgåtte finansministeren sier at utnevnelsen av Hareide, som gikk av som leder for KrF da han ikke fikk med seg partiet på å gå over til rødgrønn side, gjør samarbeid med regjeringen vanskeligere.

- For kort tid siden ville Knut Arild Hareide felle Erna Solberg for å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister. Det er ingen samarbeidsinvitasjon til Frp å utnevne ham som ny samferdselsminister, sier partilederen.

Til Dagbladet reagerer også Jensens partikollega på stortinget Christian Tybring-Gjedde med forundring over utnevnelsen.

- Det er altså ikke politikken som gjør at Hareide ikke kan sitte i regjering med Frp. Personlig synes jeg det er en uting å trekke inn moral i politikken, men Hareides holdning er i beste fall prinsippløs, sier Oslo-representanten.

- Et svært svakt utgangspunkt

Siv Jensen er også misfornøyd med at Venstres Abid Raja går inn i regjeringen som kulturministeren. Raja har havnet i flere konflikter med fremskrittpartiet de siste årene, ikke minst da han hevdet at FrP driver med «brun propaganda».

- Raja har et svært svakt utgangspunkt og en betydelig jobb å gjøre om han ønsker noe form for samarbeid, sier Jensen.

Uttalelsene kommer på Fremskrittspartiets nettsider, da Jensen ikke gir noen intervjuer i dag.

Glad for Hareides bidrag

Erna Solberg er naturligvis uenig med sin tidligere regjeringspartner. I går sa statsministeren at hun tror Hareides bidrag vil være bra for alle de tre regjeringspartiene.

- Jeg er glad for at Hareide vil bidra i regjering og jeg tror det vil bidra til å øke oppslutningen om prosjektet i alle de tre partiene, sier Solberg.