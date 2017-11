Siv Jensen slår tilbake: - Påstanden er gal

Det hersker full forvirring rundt hva som er SSB-sjefens stilling.

Fredagens planlagte møte mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) ble avlyst.

- Det planlagte møtet mellom finansministeren og Christine Meyer, var en del av dialogen mellom etat og departement. Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, sier seniorrådgiver Kristina Storeng hos Finansdepartementet til Nettavisen - og legget til:

- Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig.

Meyer: - Ikke levert oppsigelse

Meyer ville ikke stille uten advokat Dag Steinfeld fordi:

- Jeg har lest i mediene at jeg skal trekke meg. Men jeg har ikke fått noe varsel eller levert noen oppsigelse, så jeg følte behov for å ta med en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren, så da ble det ikke noe møte, sa Meyer til det store presseoppbudet som ventet på henne klokken 10.

- I løpet av dagen

- Når vil Siv Jensen møte pressen og gi sin versjon av SSB-saken?

- Siv Jensen kommer til å møte pressen i løpet av dagen, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen hos Finansdepartementet til Nettavisen.

Svarer Meyer skriftlig



Jensen opplyser at hun vil gi tilbakemeldingene hun hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig.

- Finansministeren er først og fremst opptatt av å skape ro rundt situasjonen, ikke minst av hensyn til SSBs mange ansatte, og å sikre at SSB kan utføre sitt samfunnsoppdrag, heter det i pressemeldingen.

