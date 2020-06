Siv Jensen slår tilbake: - Uakseptabelt

Nyvalgt leder i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen, møter ikke noe gehør hos Frp-leder Siv Jensen.

Ugland-Jacobsen uttalte til Finansavisen i helgen at han er usikker på om Jensen bør toppe listen.

– Det er ikke akseptabelt, mener Frp-leder Siv Jensen om lokallagslederens utspill om å vrake henne fra topplassering på Oslo-listen til valget neste år.

Hun forventer at Oslo-laget innordner seg og sier til NRK at det er lang tradisjon for at den landsmøtevalgte ledelsen topper valglisten i lokallaget.

– Dette er en liten gruppering i Oslo som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt, sier Jensen til kanalen.

Vil at Frp skal bli et patriotisk fyrtårn

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen støtter Ugland-Jacobsen, som mener at partiet bør bevege seg i en mer nasjonalliberalistisk retning og bli et patriotisk fyrtårn.

Jensen er ikke enig og mener Frp skal være et liberalistisk folkeparti.

– Det er sånn at når Fremskrittspartiets landsmøte vedtar politikk, strategi og partiledelse, så er det noe man forventer at hele partiet slutter opp om og legger til grunn, sier Jensen.

- Tybring-Gjedde er selvskreven

Den ferske fylkeslederen i Oslo Frp vil ha kandidater som kan utfordre Jensen til partiledervervet.

– Christian Tybring-Gjedde er selvskreven til Stortinget. Jeg er usikker på Siv. Jeg blir veldig glad hvis Carl I. Hagen kommer med. Nominasjonen kan slå alle veier, sa han til Finansavisen.

– Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning, er vi ikke overlappende. Sånn sett sier jeg at hun nå kanskje står på førsteplass, og det kan hende hun fortsetter, men ingenting er avgjort, uttalte Ugland-Jacobsen til TV 2.

Frp-nestleder og finanspolitisk talsperson, Sylvi Listhaug, avfeier lederdiskusjoner i partiet. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Listhaug: - Siv har min fulle støtte

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, avviste at dette var et tema:

– Som jeg tror alle har fått med seg, har Siv Jensen min og partiets fulle støtte som leder av Frp. Det er ingen lederdiskusjon i partiet.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen (76) rådfører seg med sine tilhengere på Facebook:

«Jeg er i tenkeboksen. Skal jeg si ja eller nei til tredjeplassen på stortingslisten for Oslo i 2021? Hva synes du?»

- Jeg skal bestemme meg i slutten av juli, sier han til Nettavisen.