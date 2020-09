Siv Jensen ut mot Høyre-forslag: - Troverdigheten deres er fryktelig lav

Frp-lederen mener Høyre nå kan vise om de mener alvor ved å støtte deres krav.

Mandag la Høyres programkomité fram førsteutkastet til nytt partiprogram for perioden 2021-2025. Komiteen foreslår flere innstramminger i innvandringspolitikken, noe Fremskrittspartiet har kjempet for i mange år.

Frp-leder Siv Jensen ønsker velkommen etter, men er tvilende til om innstrammingene virkelig vil skje.

- Det er bra at Høyre i sitt første programutkast foreslår innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken. Vi får likevel vente og se hva Høyres landsmøte faktisk vedtar. Vi har sett tidligere har de har sendt ut prøveballonger som raskt blir skutt ned på landsmøtet, sier Jensen til Nettavisen.

- Lav troverdighet

Som hovedregel foreslår programkomiteen å kun gi midlertidig opphold til flyktninger som kommer til Norge. I programforslaget står det også at «de forventer tilbakeføring til områder personer har flyktet fra når dette blir trygt».

- Vi skal hjelpe flere som er på flukt i trygge tredjeland. Vi kan hjelpe flere med de samme pengene på den måten, sa komiteens nestleder, Henrik Asheim, til Nettavisen mandag.

Jensen mener imidlertid at Høyre har lite troverdighet på saksfeltet.

- Problemet er at troverdigheten til Høyre er fryktelig lav i disse spørsmålene, all den tid de lar Venstre og KrF få diktere innvandringspolitikken i enkeltsaker i regjering. Det så vi senest i saken om å hente ut migranter fra Moria-leiren, sier Jensen, og legger til:

- Vi så det også da Høyre gjorde knefall for en IS-terrorist, som de sammen med KrF og Venstre hentet til Norge, sier hun.

- Støtte krav om kvoteflyktninger



Programkomiteen til Høyre vil også øke botidskravet fra tre til seks år for permanent oppholdstillatelse for borgere utenfor EØS og de nordiske landene. Samt innføre krav om minst fire år med egenforsørgelse - og krav om arbeidsdeltakelse for å få permanent oppholdstillatelse, med mindre særlig grunner tilsier at det er urimelig.

Forslagene skal endelig vedtas på Høyres landsmøte i mars, men Frp-lederen mener Høyre på Stortinget allerede nå kan vise at de mener alvor med å stramme inn.

- Første mulighet Høyre har til å vise at de mener alvor når de sier at de ønsker å stramme inn innvandringspolitikken, er å støtte Frps krav om å kutte antall kvoteflyktninger i forslaget til statsbudsjettet til høsten, sier Jensen.

- Har ment lignende tidligere



Da Nettavisen spurte Asheim om en strengere innvandringspolitikk foreslås for å møte tidligere regjeringspartner Frps ønsker, avviste han det:

- Nei, egentlig ikke. Jeg tror vi har ment lignende ting i programmer tidligere. Og så vet også vi at vi skal forhandle med andre partier på borgerlig side om den politikken som blir ført, men dette er Høyres primære standpunkt - og så får vi forhandle etter valget, sa Asheim.

AVVISER: Henrik Asheim avviste mandag at programkomiteen foreslår innstramminger i innvandringspolitikken for å møte Frps ønsker. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har derimot lite til overs for forslagene.

- Bare de flyktningene som har god økonomi skal få være sammen som familie, hilsen Høyre. Hva om det var deg Helleland, som hadde mistet alt og måtte flykte og så skulle du måtte leve i evig angst for barna dine og barna skulle leve uten mot fordi du ikke tjente «nok», skrev Andersen på Twitter mandag, med henvisning til programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland.

Høyre gjennomfører årets forsinkede landsmøte førstkommende fredag, men forslaget til partiprogram blir ikke tema før på neste års landsmøte i mars.

I partiprogrammet foreslås det også flere endringer for salg av alkohol, å fjerne kontantstøtten og innføre veiprising. Se videointervju om forslagene: