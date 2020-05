Siv Jensens «skattebetalernes penger»-hykleri

Kristelig Folkepartis avstemnings-stunt i anledning bioteknologiloven koster fellesskapet 225.000 kroner. Siv Jensen mener pengebruken er «helt vill». Har hun helt mista gangsynet, når det gjelder hvilken virkelighet hun sjøl står midt oppe i?

Til saken: For Kristelig Folkeparti er eventuelle endringer i bioteknologi-loven en hjertesak. Partiet mener endringene betyr innføring av «sorteringssamfunnet». Jeg er uenig med Ropstad & Co. – men jeg skjønner jo at dette er en viktig sak for dem. Selvfølgelig skal de ha rett til å kreve at alle representantene på Stortinget bokstavelig talt skal stå opp for sitt valg! Midlertidig pleksiglass er i denne sammenhengen en parentes.

Og hva er 225.000 kroner? La meg sitere fra Aftenposten, november 2018: «Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn en statsansatt får bruke.»

Etter valget i 2017 har Fremskrittspartiet hatt 27 representanter på Stortinget. Jeg tar utgangspunkt i at Aftenposten har rett i sitt regnestykke. 26.900 x 27 = 726.300! På «fest og moro»!

I tillegg stemmer Siv Jensen konsekvent mot å senke sin egen lønn, som i dag er på nesten 1 million. Om hun hadde senka den med 225.000, ville hun kommet ned på et i mine øyne akseptabelt lønnsnivå. Omtrent det dobbelte av hva førstelinje-forsvarerne på sjukehusene tjener. Hva er den naturlige forklaringa på at Siv Jensen skal tjene dobbelt så mye som en sjukepleier?

Har ex-finansminister Siv Jensen glemt at hennes lønn faktisk finansieres av «skattebetalernes penger»?