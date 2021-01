Siv må ta grep

Det har gått ett år siden Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Som opposisjonsparti har FrP blitt utydelig og velgerne flykter fra partiet. Her må det tas grep.

Fremskrittspartiet starter 2021 med svært dårlige meningsmålinger. Partiet synes å være litt grått og profilløst nå, men er likevel ikke i samme krisesituasjon som Arbeiderpartiet. Hvordan kan Siv Jensen dra partiet ut av skyggen?

Ingen gevinst av regjerings-exit

Det har altså gått nesten ett år siden Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Saken partiet gikk på var den såkalte IS-kvinnesaken, der FrP ble overkjørt av de andre regjeringspartiene. Mot FrPs vilje besluttet regjeringen å ta en terrorsiktet norsk-pakistansk kvinne og hennes to barn hjem til Norge fra Syria.

IS-kvinnesaken var en god sak for FrP å gå fra regjeringen på. Den berører partiets kjernesak innvandring og integrering. Den skapte sterke følelser, klare fronter og mye oppmerksomhet.

På kort sikt fikk FrP et solid hopp på meningsmålingene i januar-februar i fjor. Fra å ha ligget på rundt 10 prosent oppslutning høsten 2019 spratt FrP opp til 15 prosent på målingene i februar 2020 i følge nettstedet Pollofpolls. Rundt 20 prosent på de beste målingene.

Men dette er over og glemt for lenge siden. Nå i januar 2021 er Fremskrittspartiet helt nede på 7,4 prosent oppslutning på TV2s måling. En klar krisemåling.

Hva har skjedd?

Slått ut av korona

Koronaepidemien kom en drøy måned etter at partiet forlot regjeringen. Plutselig var IS-kvinnesaken og den politiske kjeklingen om innvandring helt glemt. Norge stengte ned.

Det samme gjorde Fremskrittspartiets oppslutning. Oppturen partiet fikk av regjerings-exiten ble slått rett ut av korona.

Innvandringskortet virker ikke

Det er nok likevel for enkelt å skylde på korona for det sterke fallet i oppslutning og krisemålingen partiet fikk nå.

Restriktiv innvandringspolitikk har helt siden slutten av 1980-tallet vært en suksessoppskrift for partiet. Men de siste årene har denne saken dratt mindre velgere enn før. Dessuten virker den ikke når innvandringen er lav, og pga. korona er den nå veldig lav.

Innvandringskortet virker derfor ikke som før.

Mistet troverdighet på samferdsel

Samferdsel er en annen viktig sak for Fremskrittspartiet. Her har frontene spisset seg til de siste årene med en stadig mer bilfiendtlig politikk i byene, særlig i Oslo.

Men på ett område har ikke partiet innfridd: Bompenger. I valgkampen 2013 lovet partiet mer vei og mindre bompenger. Under FrPs samferdselsministre har det blitt bygget bra med vei, men bompengene har samtidig gått i taket.

Kommunevalget i 2019 ble et bompengevalg i mange byer. Temperaturen var høyest i Oslo og Bergen. Men dette fikk ikke FrP noe ut av. Det var Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) som stakk av med alle stemmene til de sinte bilistene.

Bompenger har gjort at Fremskrittspartiet har mistet troverdighet i kjernesaken samferdsel, selv om partiet ellers har fått til mye i regjerning på det feltet.

Senterpartiet har stjålet velgerne

Det er likevel ikke FNB som har stukket av med FrPs velgere. Den største stemmetyven heter Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet har hatt en voldsom opptur der oppslutningen særlig er hentet fra Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets velgere.

Senterpartiet har blitt vanskelig å håndtere for Siv Jensen. Under Vedums ledelse har Sp blitt veldig likt FrP. Slik det politiske landskapet utvikler seg nå, er det heller slett ikke sikkert at Senterpartiet i fremtiden vil bli værende på venstresiden i politikken. På rødgrønn side er forskjellene mellom Senterpartiet på den ene siden og SV, MDG og Rødt på den andre, enorme. Midt imellom dem ligger det kollapsete og kriserammete Arbeiderpartiet, som ingen helt vet hvor står lenger.

Hvordan skal Siv Jensen få gjenreist Fremskrittspartiet i dette landskapet?

MDG en åpenbar motstander

En åpenbar mulighet for Fremskrittspartiet er å vise en langt tydeligere front overfor MDG. MDG og dets velgere står så langt unna Fremskrittspartiet som det er mulig å komme i norsk politikk.

Svært langt unna MDG står også Senterpartiet, men så lenge Sp står på den rødgrønne siden, har Vedum et troverdighetsproblem i forhold til å ta avstand til MDG. Begge de to partiene peker på en regjering med Arbeiderpartiet, og for velgerne blir det veldig uklart hva det vil innebære.

I storbyene vil MDG i realiteten nekte mange å kjøre bil. En så radikal politikk er nødt til å skape store protester og store muligheter som Fremskrittspartiet kan ta tak i.

Men det er ikke alt. MDG vil også sterkt begrense kjøttforbruket, redusere reising med fly og pålegge folk en rekke andre begrensninger.

De andre partiene dilter etter MDG. Dette bærer bl.a. regjeringens nylig fremlagte klimaplan preg av. Her er det åpenbare muligheter for Fremskrittspartiet.

Må ta grep

Etter regjerings-exiten har det også vært internt bråk. Lederen for Oslo-partiet er ekskludert og lokallaget satt under administrasjon. Nå må dette bygges opp igjen.

Det viktigste er nok likevel at Fremskrittspartiet finner tilbake til sin gamle oppskrift. Det handler om å være et tydelig opposisjonsparti som tar tak i saker der folk føler de ikke blir hørt.

Innvandring er ikke i vinden for tiden. På samferdsel og miljø trenger Fremskrittspartiet å komme på offensiven igjen som en tydelig motstemme mot den restriktive politikken som særlig MDG står for, og som både Arbeiderpartiet og Høyre dilter etter. Partiet trenger ikke være klimafornekter for å gjøre det. Det holder å ta tak i de restriktive virkemidlene.

Men da må Siv Jensen ta grep. Hun må være tydelig. Nå.

