Siv med knallharde krav til Erna: - Nå er det opp til henne

Frp-leder Siv Jensen truer med å gå ut av regjeringen, og refser sine regjeringspartnere etter krisemøte i eget parti.

STORTINGET (Nettavisen): Frp stiller krav til statsminister Erna Solberg (H) for å bli i regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen etter gruppemøtet i Fremskrittspartiet onsdag ettermiddag.

– Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sier Jensen etter krisemøtet.

Årsaken til sinnet er regjeringens hjemhenting av en IS-kvinne og hennes barn, som har skapt sterke reaksjoner i Frp. Men hvilke krav som skal stilles vil Jensen ikke røpe.

– Vi skal nå utarbeide liste i ro og mak og overlevere den til statsministeren bak lukkede dører, sa Jensen.

Listen vil trolig bli klar i slutten av måneden.

- Vekk fra Frp

– Vi skal ha vår strategisamling i slutten av måneden. Det er tidspunktet hvor vi føler at vi må ha de tilstrekkelige avklaringene vi trenger, sa hun.

Hun mener mange velgere har vansker med å få øye på hva som er regjeringens prosjekt.

– Vi må klare å finne tilbake til det, sånn at det ikke bare blir en hard jobb å styre landet, men også litt gøy. Hvis ikke kan vi finne på noe annet, sa hun.

– Vi har samarbeidet godt med statsministeren i mange år. Men konkret i denne saken har de tre andre partiene tatt et betydelig skritt vekk fra Frp, sa Jensen.

- Grå og kjedelig

Jensen sier at Frp gjerne vil fortsette å sitte i regjering, men mener det over tid har vært fravær av gjennomslag av saker Frp har ønsket å få gjennomslag for.

- Vi er i regjering for å utgjøre en forskjell, sier partilederen.

Hun mener også at Høyre i alt for stor grad har lent seg til KrF og Venstre.

- Vi har litt for lenge vært i en situasjon der regjeringen sees på som litt grå og kjedelig. Det er ikke derfor Frp er i regjering, sier Frp-lederen.

- Veldig kritisk

På vei inn til møtet var det bare stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde som ville snakke:

- Den er veldig kritisk, men det er den også for alle de tre andre partiene i regjering. Vi går jo ned alle sammen og har til sammen 30 prosent oppslutning. Da bør alle skjønne at dette ikke går så bra, sa han til Nettavisen.

- Vi må gjøre noe annet.

- Hva skal dere gjøre da?

- Vi må få til konkrete gjennomslag, og da kan vi ikke godta tap på de områder som er viktigst for våre velgere. Å hente en IS-kvinne til Norge, når vi har sagt at vi ikke skal hente terrorister og landssvikere hit, er for viktig for oss, utdypet Tybring-Gjedde overfor Nettavisen.

- Mange vil si de er en symbolsak, men det er en sak som er symbolsk viktig for våre velgere. Da kan ikke vi bli med på det, sier han.

- Veldig bra møte

På vei ut av det 2,5 timer lange møtet, var Tybring-Gjedde i langt bedre humør.

- Dette var et veldig bra møte, jeg tror vi skal finne en løsning, sa han til Nettavisen

Det samtykket parlamentarisk leder, Hans Andreas Limi, i.

Nettavisen har vært i kontakt med statsminister Erna Solbergs apparat for en kommentar fra henne til utspillet.

Se video-intervju her: