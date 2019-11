Siv satt fem måneder i fengsel som følge av Nav-skandalen

- Jeg visste at jeg gjorde noe galt, sier Nav-offer Siv Eriksen.

STORTINGET (Nettavisen): Siv Eriksen er en av flere Nav-ofre til stede på Stortinget da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skulle redegjøre om Nav-saken i Stortinget tirsdag.

- Hva er din historie?

- Jeg visste at jeg gjorde noe galt da jeg reiste til utlandet med arbeidsavklaringspenger. Jeg gjorde det på grunn av kjærligheten, forteller hun til Nettavisen.

Siv Eriksen jobbet som hjelpepleier. Hun gikk på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 2012 til 2015. Denne ytelsen går man over på etter ett år som sykemeldt. Før det avklares om man kan tilbake i arbeid eller blir uføretrygdet.

Les også Velkommen til galehuset EØS

Gikk selv til Nav

Hun forteller at hun selv gikk til Nav.

- På et tidspunkt sa jeg fra til Nav om dette, og da ble det en straffesak.

Eriksen ble dømt til åtte måneders fengsel, som ble gjort om til fem måneder.

Siv Eriksen håpet på en unnskyldning etter å ha sittet fem måneder i fengsel. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

- Jeg ventet i et år på at saken skulle komme opp - og ytterligere ett år på å få sone.

- Hvordan var det for deg å være i fengsel?

- Stressende. Svært stressende. Det var forferdelig å sone med hardt kriminelle. På julaften fikk jeg fire timer fri, sier hun.

Ikke råd til å betale

Ifølge Dagbladet fikk Eriksen et krav på 511.000 kroner. Hun har foreløpig ikke fått noen tilbakebetalingsplan.

- Jeg er ikke av dem som er verst stilt, jeg har ikke betalt noe tilbake ennå. Det har jeg ikke hatt råd til, sier hun til Nettavisen.

Nå kan trolig hele kravet bli frafalt.

Les også «NAV-ofrene» skrev under egenerklæring om at sykepengene bandt dem til Norge

- Hva forventer du i dag?

- Å få en unnskyldning, sier hun - før hun går inn i stortingssalen for å høre på Hauglie.

Fakta Nav-skandalen ↓ Siden 2012 har Nav feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.

I tillegg har halvparten av landets tingretter meldt inn over 20 nye saker der uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe som skal ta kontakt med disse.

Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

Mandag hadde 260 personer tatt kontakt med Nav som følge av trygdeskandalen. (NTB)

- Unnskyld

Og en unnskyldning kom like etterpå.

- Mange mennesker har fått til dels store tilbakebetalingskrav urettmessig fra Nav. Mange har også urettmessig blitt anmeldt og straffeforfulgt. Flere personer er dømt til fengsel eller de har fått andre straffereaksjoner. Dette er svært alvorlig. Det er alvorlig fordi mennesker feilaktig har måttet tilbakebetale ytelser til livsopphold, og noen er også uriktig dømt på uriktig rettsgrunnlag, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortinget tirsdag.

Les også Jusprofessor slår EØS-alarm: Nordmenn har skjulte rettigheter

- På vegne av regjeringen vil jeg be de mennesker det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har vært utsatt for, fortsatte arbeidsministeren.

Hun varslet også at regjeringen vil sette ned et eksternt granskingsutvalg for å snu alle steiner i saken.