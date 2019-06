Sivilforsvaret og Oslo kommune gjennomfører en dør til dør-aksjon onsdag

På onsdag gjennomfører Oslo kommune, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner en dør til dør-aksjon.

Bor du i bydelen Nordstrand, Søndre Nordstrand eller Østensjø kan det hende at noen banker på døren fra klokken 16. Oslo kommune øver sammen med Sivilforsvaret, Oslo Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening på å gjennomføre en dør til dør-aksjon i disse bydelene, det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Aksjonen er en spørreundersøkelse, der tre spørsmål om evakuering vil bli stilt. Besvarelsene i undersøkelsen vil være helt anonyme.

Grunnen til at det vil bli spurt om evakuering er blant annet for å kunne anslå hvor mange som har behov for et evakuert- og pårørendesenter, og få mer kunnskap om hvordan den enkelte velger å reise.

Kommunen skal også bruke svarene til å oppdatere beredskapsplaner og bruke det som grunnlag for videre øvelser med tema evakuering.

Videre i pressemeldingen skriver Oslo kommune at man selv er ansvarlig for å ta vare på seg selv så langt som mulig. Det betyr at alle som kan selv må sørge for transport, husly og mat.