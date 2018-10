Sivilombudsmannen kritisk til tvang og maktbruk ved Sykehuset Vestfold

Flere pasienter har blitt skadd etter bruk av tvang og makt ved akuttpsykiatriske seksjoner ved Sykehuset Vestfold. Sivilombudsmannen reagerer sterkt.

«Tvangsbruk og praksis med fastholding av pasienter som er innlagt ved akuttpsykiatriske seksjoner ved Sykehuset Vestfold, gir grunn til bekymring», heter det i en besøksrapport fra Sivilombudsmannen.

Etter et besøk til sykehuset i april dokumenteres det i en rapport at flere pasienter hadde skader etter maktbruken.

«Det ble observert flere pasienter som hadde blåmerker og andre med sår etter konfrontasjoner med ansatte. Det ble heller ikke alltid fattet vedtak når pasienter ble lagt i gulvet. Hendelser som medførte fastholding og nedleggelse i gulvet, var ofte mangelfullt beskrevet i journalen», heter det blant annet i rapporten.

– Det er risiko for overdreven maktbruk ved sykehuset i Tønsberg, slår sivilombudsmann Aage Thor Falkanger fast i en pressemelding.

I rapporten konstateres det at fylkespsykiatrisk avdeling ved sykehuset ligger høyt også på landsbasis når det gjelder bruk av tvang.

– Mine medarbeidere fikk kjennskap til flere tilspissede situasjoner mellom pasienter og personale som ble håndtert på en brutal måte av ansatte, sier Falkanger.

Også ledelsen ved Psykiatrisk fylkesavdeling og for akuttseksjonene har gitt uttrykk for bekymring over økningen i bruk av tvangsmidler det siste året. Lokalene er nedslitte og lite egnet, men et nytt bygg er under oppføring og skal være klar til bruk i april 2019.

I et brev til sykehuset ber Sivilombudsmannen om å bli orientert om oppfølgningen av rapportens anbefalinger innen januar neste år.

