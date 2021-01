Mister lappen på grunn av nedisede bilruter.

En sjåfør ble fratatt førerkortet og ble anmeldt etter å ha blitt stoppet med en nediset rute, i Smestadkrysset vest i Oslo natt til fredag. Vedkommende må derfor belage seg på å være fotgjenger i en god periode fremover.

Udiskuterbart tilfelle

I følge Avisa Oslo skal en patrulje ha lagt merke til en sjåfør som kom kjørende, og knapt kunne se ut av vinduet. På bakgrunn av dette stoppet de sjåføren.

– I tilfeller hvor det er så dårlig sikt som det var her, så ryker førekortet. Dette tilfellet her var udiskuterbart, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til Nettavisen.

Han legger til:

– Det er ikke bare frontruta som må være skrapt. Sjåføren skal ha tilstrekkelig sikt både til siden, foran og bak.

Ikke første gang

En patrulje rapporterte også om et lignende tilfelle sent på torsdag. En bil ble stoppet med nedisede ruter på Mortensrud øst i Oslo. Også denne sjåføren ble fratatt førerkortet.

Operasjonsleder Iversen er usikker på om det er flere enn vanlig som blir stoppet med for mye is på ruta, men sier det er et vanlig skue når gradestokken viser blått gjennom natta.

– Folk har dårlig tid, er stressa, og skal på jobb. Det er alltid noen som gjør dårlige vurderinger, og som heller skulle latt varmeapparatet stått på lenger. Det er tross alt bedre å komme fem minutter for sent, enn å miste lappen eller forårsake en ulykke, avslutter Iversen.

NAF har utarbeidet en rekke tips til sjåfører for å ta bort is, dugg og snø fra bilrutene.

Tips mot snø, is og dugg på bilruter Alle biler bør det være en skikkelig snøkost og isskrape som er stor nok og skarp. Har du en kombinert kost og isskrape som har blitt slitt etter mye bruk, kan du prøve å skjerpe skrapen med litt sandpapir og en pussekloss.

Hvis du vil unngå riper i rutene når du skraper is, er det lurt å skyve isskrapen fra deg. Ikke trekk den med deg tilbake, da blir skitt og sand skrapt inntil vinduet.

Når du skraper frontruten er det lurt å løfte på viskerne for å sjekke om de har frosset fast.

Kost bilen fri for is, fjern også snø fra lyktene.

Spyl ruta før du parkerer for natten – da kan det bli lettere å skrape bort isen, men husk å skru av viskerne før du skrur av bilen. De kan nemlig fryse fast på vinduet når bilen står parkert. Når du igjen skrur på bilen kan viskerne bli ødelagt når de tvinges i gang fastfrosset på vinduet.

Skal bilen stå litt lenger, kan du gjerne spyle vinduene og tørke over med en fille etterpå. Kilde:naf.no

