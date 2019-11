Sjåføren i Essex erkjenner straffskyld

Lastebilsjåføren Maurice Robinson (25) har erkjent straffskyld for å ha medvirket til ulovlig innvandring.

Det skriver Sky news.

Han ble siktet for uaktsomt drap og menneskesmugling etter at 39 personer ble funnet døde i en lastebil i Essex i Storbritannia.

Søndag meldte britiske medier at den 23 år gamle mannen fra Nord-Irland som ble pågrepet i saken fredag, er siktet for menneskehandel. Et brødrepar er fremdeles etterlyst.

23. oktober ble de 39 omkomne, åtte kvinner og 31 menn, funnet i en kjølekonteiner i en trailer i Grays i Essex. Ti av dem var tenåringer.

En 23 år gammel mann er mistenkt for menneskehandel etter at 39 personer ble funnet døde i en lastebil i Essex i England. Foto: Ntb Scanpix

Lastebilen kom til Storbritannia med ferje fra Belgia.

Lastebilføreren ble pågrepet kort tid etter at de døde menneskene ble funnet. Mannen er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig innvandring.

I Vietnam er minst ti personer pågrepet for menneskesmugling etter tragedien.

Les også Brødre etterlyst i etterforskningen av 39 dødsfall i Essex