Sjekk fakta neste gang, Stavrum

Nettavisens sjefredaktør fortsetter å spre feil om brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. En feil blir ikke riktig selv om den gjentas flere ganger.

Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo kommune



«Under Raymond Johansen har Oslo kommune brutt arbeidstidsbestemmelsene 250.000 ganger - uten konsekvenser», skriver Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Dette er saken: Private lovbrytere må i fengsel, mens de ansvarlige politikerne slipper unna straff

- Glem ikke fakta

Tallet 250.000 stammer fra NRK, som på en ganske usystematisk måte har regnet seg fram til antall brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo siden 1. januar 2013, altså nesten tre år før jeg ble byrådsleder.

Det er synd Stavrum er så opptatt av sin egen agenda at han glemmer å sjekke fakta.

Jeg kan ikke ta ansvar for hva som skjedde under det borgerlige byrådet, som styrte fra januar 1997 til oktober 2015. Men jeg tar ansvar for hva som skjer i Oslo kommune mens jeg er byrådsleder, og jeg tar ansvar for å løse en del av de problemene som ikke ble tatt tak i under det borgerlige byrådet.

Overtok et borgerlig problem

Et av problemene vi overtok var manglende kontroll og oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Dette ble blant annet dokumentert i en undersøkelse gjennomført av Arbeidstilsynet i 2011 og 2012. Undersøkelsen viste grove brudd på arbeidsmiljøloven, og manglende systemer for registrering, oppfølging og kontroll.

Dette har Oslo kommune tatt tak i.

Store forbedringer

La meg ta et eksempel:

På sykehjemmene våre har antall brudd blitt redusert med 75 prosent siden den tiden da Arbeidstilsynet undersøkte kommunen. Det er med andre ord helt feil at arbeidsmiljølovbrudd ikke har fått konsekvenser, slik Stavrum hevder.

Flere i jobb og færre avvik

Brudd på arbeidsmiljøloven har blitt tatt tak i og blitt redusert. Både gjennom tettere oppfølging av den enkeltes arbeidstid, men også fordi byrådet har økt bemanningen på sykehjemmene med 110 ekstra årsverk.

Vi har årlig rundt halv million vakter på våre sykehjem, og mer enn 99 prosent av dem gjennomføres nå uten brudd på arbeidsmiljøloven.

Flertallet av bruddene i nyere tid handler om at studenter og andre med deltidsjobb har arbeidet to søndager på rad. Det er gjenstående utfordringer vi skal klare å løse.

Vi må samtidig være klar over at det i et turnusbasert arbeidstidssystem alltid vil kunne oppstå situasjoner der noen jobber utover arbeidstidsbestemmelsene. Det ser vi ikke minst i sykehusene, som i 2019 hadde over 500.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Jobber for et trygt arbeidsliv

Arbeidsmiljøloven bygger på krav arbeiderbevegelsen har fremmet gjennom mange tiår - og er viktig for å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Byrådet har etter at vi overtok i 2015 skjerpet kravene til at oppfølging av arbeidsmiljøloven og jobbet systematisk med å redusere overtidsbruken.

Vi har fått til mye på kort tid.