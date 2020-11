Sjekk forskjellen: – Det er bare å sette snøskuffen i garasjen

Sør-Norge har hatt en relativ snøfattig høst så langt, og det ser ikke ut til å endre seg med det første.

11. november i fjor meldte Nettavisen om store snømengder som skapte utfordringer i trafikken.

En av Nettavisens vaktsjefer ble reddet av sønnens innsats med snøskuffen, som du kan se i bildet øverst i saken. Ett år etterpå er situasjonen en ganske annen, og det ser ikke ut til å endre seg med det aller første heller.

– Det er bare å sette snøskuffen i garasjen, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til Nettavisen.

Østafjells blir det relativt høye temperaturer fremover:

– Det blir mildt og godt den neste tidagers-perioden. Vi kommer ikke til å se noe snø, i hvert fall ikke i lavlandet. Man må et godt stykke opp i fjellet for å få snø. De neste dagene ligger snøgrensen på omtrent 1200-1300 meter, så for de fleste hyttefelt vil det også være plussgrader, forteller han videre.

SNØ: På Sognefjell 1.400 meter over havet har snøen lagt seg. Foto: Statens Vegvesen

Heller ikke for resten av landet blir det spesielt mye snø fremover, spår meteorologen:

– Det er lavtrykksaktivitet ute i Nordsjøen og Atlanterhavet som sørger for en mild luftstrøm fra sydligere breddegrader som igjen gjør at vi får mildt vær i hele landet. Jeg tør rett og slett ikke si når vaktsjefen din skal hente fram snøskuffen sin igjen, det er litt for tidlig, smiler Granerød.

Hovedstaden og Østlandet har allerede hatt et kortvarig snøfall 20. oktober, men siden har det altså blitt mildere igjen.

BART: 1.009 meter over havet ved Varden på Filefjell er det bart. Foto: Statens Vegvesen

Tall fra klimavakten til Meteorologisk institutt viser at det første snøfallet om høsten ved Blindern i Oslo gjennomsnittlig kommer 14. november. Det tidligste som har blitt registrert siden 1990 er 16. oktober (1992 og 1993), mens det seneste er 27. desember (2000).