Sjekk ut de elleville forslagene til nytt fylkesvåpen

Det er ikke noe å si på engasjementet. Hele 667 forslag til nytt fylkesvåpen har kommet inn. Her kan du se alle forslagene.

(Bergensavisen): I mai i år gikk Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner ut og ba innbyggerne om forslag til hvordan fylkesvåpenet til det nye fylket Vestland skal se ut.

Se alle innsendte forslag til fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune

Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør kultur og idrett i Hordaland fylkeskommune, forteller i en pressemelding at alt fra barneskoleklasser til pensjonister har sendt inn forslag.

Noen forslag er mer kreative enn andre.

Et av forslagene til nytt fylkesvåpen i Hordaland.

– Målet er et fylkesvåpen som blir gjenkjent og virker samlende hos de to fylkeskommunene som skal slå seg sammen, sier Ekerhovd. Han påpeker at fylkeskommunen er svært glad for engasjementet.

– Det er en fryd å bla seg gjennom forsalagene, sier han.

Neste lørdag, 18. august, skal en folkejury velge ut ti forslag som skal gå videre. En fagjury vil også velge ut sine ti favoritter. Fra 22. august kan folk stemme frem en av disse 20 som blir folkefavoritten.

Folkefavoritten blir, sammen med tre forslag fra fagkomiteen vurdert. Så blir ett forslag innstilt til nytt fylkesvåpen.

Til slutt blir det fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner som vedtar det endelige fylkesvåpenet for Vestland fylkekommune mot slutten av året.

Les mer fra Bergensavisen her

Dette er noen av forslagene til nye fylkesvåpen for Hordaland

Mest sett siste uken