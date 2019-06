Sjekker sammenheng mellom trusler mot Tryti og Warloe

Kommunen har anmeldt et nytt trusselbrev mot Anna Elisa Tryti (Ap). Nå sjekker politiet om det har sammenheng med en trussel Henning Warloe (H) fikk da han var byråd i 2014.

Politiet etterforsker nå trusselen byråd Anna Elisa Tryti (Ap) fikk tirsdag morgen. NRK omtalte dette først.

Politiinspektør Olav Valland ved Vest politidistrikt bekrefter at politiet åpner etterforskning etter at Tryti fant et nytt trusselbrev tirsdag morgen. Han forteller BA at politiet ser brevet i sammenheng med et Warloe fikk i 2014.

– Vi vil se hen til en anmeldelse fra Henning Warloe fra 2014. Vi vil se på om det kan være noen likhetstrekk, sier Valland.

Warloe har selv påpekt likheten i håndskriften på brevene på Twitter. I hans brev står det «Du har ertet på deg store deler av den norske befolkning. Som konservativ høyrefasist er du blitt vår fiende og som sådan må du regne med å bli utsatt for hensiktsmessige aksjoner. Kanskje vil du oppleve ting du ikke tidligere har erfart...»

Fra BA-arkivet: Warloe har blitt utsatt for trusler flere ganger

Gjør nye undersøkelser av «kulehull»

Brevet til Tryti skal ha ligget på pulten til Tryti da hun kom på jobb tirsdag. Samme dag skulle hun fortelle mediene om truslene hun fikk i 2017, da noen sa at de skulle trakassere henne til hun sluttet eller tok selvmord, skriver BA.

«Aksjoner mot bomringen vil bli utvidet og intensivert. Dette vil også omfatte privatpersoner», sto det i brevet som havnet på byrådens bord denne uken.

Politiet vil også gjøre nye undersøkelser av hullet i vinduet i hjemmet til Tryti, som hun og ektemannen tror kan være et kulehull.

– Det skulle vært opprettet en sak på hullet allerede i 2017, da meldingen kom. Det burde ha vært opprettet sak da, og det ble ikke gjort. Derfor oppretter vi sak nå. Det kommer til å bli gjort en mer grundig teknisk undersøkelse, sier Valland.

Tirsdag kveld la Warloe ut denne meldingen på Twitter:

Her kan du lese flere nyheter fra BA.