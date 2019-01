Sjekket synet hos optiker - fikk feil resultat

Journalist Kristine Eide sjekket synet hos optiker og fikk feil resultat. - Kan være alvorlig å få feil resultat, mener øyelege.

Kristine Eide er journalist i Klar Tale, og sjekket nylig synet, det fikk uante konsekvenser.

Journalisten gikk til Specsavers for å ta en ordinær synstest. Optikeren på jobb hilser kort og tar med Eide inn i et lite rom. Hun får ikke informasjon om hva som skal gjøres og hvorfor. Eide skriver at hun får beskjed om å se inn i en maskin, og kjenner så en kraftig vind mot øyet som hun syntes er ubehagelig.

Hun får så beskjed om at hun ser veldig dårlig både på nært hold og på langt hold, og at hun bør kjøpe briller så fort som mulig. I tillegg får Eide beskjed om at optikeren ikke har tid til å hjelpe henne nå, fordi neste kunde kommer.

Annet resultat

Kristine Eide fikk linsene sine etter en ukes tid, men merket at hun fortsatt så dårlig.

– Du må bare venne deg til linsene, sa kvinnen på jobb i Specsavers til Eide i Klar Tale.

Journalisten slår seg imidlertid ikke til ro med dette, og på oppdrag fra avisen drar hun til Krogh Optikk, Interoptik og Synsam for å se om resultatene er de samme. Det viser seg så at kjedene kommer frem til et annet resultat enn det Specsavers har gjort.

- Det kan være flere årsaker til at vår optiker kom fram til dette resultatet, sier optiker og produktsjef i Specsavers, Arne Aasrud til Klar Tale, og lister opp flere grunner til hvorfor testen ga feil resultat.

Specsavers tilbydde journalisten i Klar Tale å ta synstesten på nytt, men dette takket hun ifølge avisen nei til.

- Betyr ikke at kvaliteten er dårligere

Avisen har også snakket med øyelege Kjell Sandvig. Han opplyser at om man får feil briller vil man fortsette å se dårlig.

- Du kan få vondt i øynene og hodepine, sier han til Klar Tale.

Prisen hos de forskjellige optiker-kjedene i Norge varierer fra 645-990 kroner. Specsavers er en av de billigste kjedene.

- Du skal få en like god synstest, uansett hvilken kjede du velger. Alle optikere i Norge tar samme utdanning, sier fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo til Klar Tale.

Haugo sier at Specsavers konkurrerer om å ha de laveste prisene, og for å få til dette må kjeden jobbe effektivt.

- Det betyr jo ikke at kvaliteten er dårligere, sier han til avisen.