Sjelden frukt selges for 8500 kroner per stykk

En sjelden variant av den østlige frukten durian har skapt mye oppmerksomhet i Indonesia.

Delikatessen har nemlig en stykkpris på 14 millioner rupi, skriver The Guardian.

Det tilsvarer 8500 kroner i dagens kurs.

Til sammenligning ligger en gjennomsnittlig månedslønnen i Indonesia på 3,94 millioner rupi, skriver avisen.

Den såkalte «J-Queen», som er en hybridvariant av durian-frukten, selges på et shoppingsenter i Tasikmalaya på Vest-Java, hvor den stilles ut i et glassmonter.

Den vanvittige prisen har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier i Indonesia, og folk flokker til shoppingsenteret for å ta en «selfie» med den rådyre frukten.

Det er en 32 år gammel indoneser, Aka, som står bak den nye hybridvarianten. Han hevder å ha krysset to varianter av durian-treet som stammer fra to forskjellige regioner i Indonesia.

Bærer frukt hvert tredje år

Den nye krysningen bærer frukt kun hvert tredje år, og hvert tre produserer kun 20 frukt, ifølge 32-åringen, melder CNN.

Durian anses å være en delikatesse i Østen, og denne varianten skal visstnok ha en peanøttsmør-smak.

- Intensjonen min er å bedre velferden til bønder ved å skape en overlegen durian, sier 32-åringen til det indonesiske nettstedet Tribunnews.

Lokale bønder på Java hevder imidlertid at det ikke finnes noen overlegen variant av durian, og mener at den mest sjeldne varianten selges for 200.000 rupi.

- Har solgt to stykker

Ifølge indonesiske medier skal det ha blitt solgt to stykker av hybridvarianten «J-Queen» etter at frukten ble lagt ut for salg i shoppingsenteret Plaza Asia i helgen.

En representant for Plaza Asia forteller til bloggen Coconuts Jakarta, at de har tatt inn fire stykker, og at to av dem er allerede solgt.

Frukten er kjent for sin særegne lukt når den er moden, og er derfor forbudt å spise på flere offentlige steder rundt om i Asia, deriblant på en rekke hoteller. Frukten er blant annet bannlyst i metrosystemet i Singapore, melder CNN.