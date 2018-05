Sjelden protest mot militærjuntaen i Thailand

Hundrevis av mennesker samlet seg onsdag i Bangkok i protest mot militærstyret og det de mener er manglende vilje til å bedre forholdene for folk på landsbygda.

– Det er nå ingen rettferdighet i samfunnet, har jeg rett? spurte en av protestlederne da han holdt en appell foran regjeringskontorene i den thailandske hovedstaden.

Som svar fikk han et rungende «ja» fra flere hundre frammøtte.

Gruppen bak demonstrasjonen kaller seg Folkets bevegelse for et rettferdig samfunn, eller P-bevegelsen. Den krever at landets militære myndigheter stanser tvangsflyttingen av bønder fra skogområder, og den anklager også myndighetene for å trakassere lokale aktivister.

Protesten er en av de største i Bangkok siden militærjuntaen tok makten 22. mai 2014.

Marsjerte fra FNs kontor

Demonstrantene samlet seg først foran FNs hovedkvarter i byen. Deretter marsjerte de mot regjeringsbygningen. De har også varslet at de vil slå leir utenfor bygningen i to uker hvis myndighetene ikke kommer dem i møte.

En talsmann for regjeringen sier til nyhetsbyrået DPA at det er liten vits i å slå leir på stedet ettersom myndighetene uansett ikke vil greie å løse en så kompleks sak på få dager.

– Denne regjeringen gjør alt den kan for å sikre at bøndene har det bra. Men alle må respektere loven, uansett hvor rike eller fattige de er, sier Sansem Kaewkanmerd.

Økt misnøye

Protestene blir arrangert etter at misnøyen med militærjuntaen har økt den siste tiden.

Det skyldes blant annet at valget er blitt utsatt flere ganger, og at det er kommet flere korrupsjonsanklager mot myndighetene.

Søndag samlet over 1.000 mennesker seg i Chiang Mai nord i landet i protest mot et offentlig byggeprosjekt i et skogsområde ved foten til et populært fjell.

Også en annen protestgruppe har varslet demonstrasjoner i midten av mai i forbindelse med fireårsdagen for kuppet.

