Sjøfartsdirektoratet stopper ikke jomfruturen til MS Roald Amundsen

Siden Hurtigruteskipet Roald Amundsen skal innom to utenlandske havner, mener Sjøfartsdirektoratet de er innenfor regelverket, melder Skipsrevyen.

– Etter dialog med Hurtigruten har det fremkommet at Roald Amundsen skal innom to utenlandske havner på seilasen. Sjøfartsdirektoratet ser derfor ikke grunn til videre oppfølging, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til Skipsrevyen.

Onsdag legger Hurtigrutens splitter nye NIS-registrerte hybridskip ut på jomfruseilas fra Tromsø til Nordkapp og Kirkenes, før det seiler sørover til det som ifølge reiseplanen er eneste utenlandske havn på turen, Hamburg i Tyskland.

Ifølge forskriften må passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) anløpe minst to utenlandske havner før eller etter de legger til kai ved norske havner.

Før helgen varslet Norsk Sjømannsforbund både Nærings- og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet om det de mener er et klart brudd på bestemmelsene om å føre passasjerer mellom norske havner.

Men mandag opplyste rederiet at de også vil anløpe den tyske havnen Cuxhaven om natten, og derfor seiler i tråd med forskriften. Sjømannsforbundet er imidlertid uenig i at dette er innenfor regelverket, og mener at anløpet må være planlagt og annonsert.

