Sjokkmåling: - Begge er mentalt uegnet til å være president

Ny måling i seks vippestater viser at majoriteten mener verken Biden eller Trump har god nok psykisk helse til å være landets president

Det viser meningsmålingen til CNBC/Change Research som er gjennomført i delstatene Arizona, Florida, Michigan, Nord-Carolina, Pennsylvania og Wisconsin. Dette er viktige vippestater som kan avgjøre valget.

51 prosent sier at president Donald Trump (74) er mentalt uegnet til å være president, mens 49 prosent mener han er egnet. Tilsvarende mange velgere mener det samme om presidentkandidat Joe Biden (77), skal vi tro meningsmålingen. Ifølge målingen var det 52 prosent som mener han er mentalt uegnet mot 48 som mener han er egnet.





Fysiske helse

Velgerne har bare litt større tiltro til Biden og Trumps fysiske helse. 52 prosent mener Trump er fysisk egnet til å inneha det mektige presidentembetet, og 54 prosent mener det samme om Biden.

Meningsmålingen ble gjennomført fra fredag til søndag forrige uke. 4143 antatte velgere deltok i undersøkelsen, skriver CNBC. Feilmarginen ligger på 1,4 prosentpoeng.

Samme måling viser at Biden har et lite forsprang over Trump i alle de seks vippestatene.

Tilsvarende trend nasjonalt

På en nasjonal måling, også utført av CNBC/Change Research, viser samme tendens om at amerikanere flest er skeptiske til Trump og Bidens psykiske helsetilstand.

55 prosent mener Trump er mentalt uegnet til å være president, mens 52 prosent mener det samme om Biden. Det var 1902 deltagere i den nasjonale målingen, som har en feilmargin på 2,25 prosentpoeng.