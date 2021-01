Sjokkmåling for Arbeiderpartiet - Sp til nye høyder

Analysebyrået har aldri målt Ap så lavt før.

Mens Senterpartiet gjør sin beste meningsmåling i dette årtusenet på Nationen og Klassekampens januarmåling, er målingen svært dyster for Arbeiderpartiet.

Ap får nemlig 17,5 prosent og Sp får 22,6 prosent på den nye meningsmålingen.

Det er Norfakta som har gjennomført målingen på vegne av de to avisene. Analyseinstituttet har aldri før målt Sp så høyt eller målt Ap så lavt siden instituttets oppstart i 2006.

Les også: Høyre-framgang på ny VG-måling

«Må kjempe tilbake»

Valgforsker Bernt Ardal ved Universitetet i Oslo påpeker overfor Nationen at Aps velgerlojalitet fortsetter å falle. I målingen er den nede på 46 prosent. Partiet mister velgere til sofaen og Senterpartiet, ifølge valgforskeren.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier at de må kjempe tilbake tilliten til alle de som nå er usikre på hva de skal stemme.

– Skal vi sikre trygge arbeidsplasser i hele landet og små forskjeller mellom folk, må vi få større oppslutning, sier Stenseng.

Sp med toppnotering

Både Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls og tidligere Sp-leder Anne Enger sier til Nationen at de ikke vet om noen bedre måling for Senterpartiet.

– Dette er én måling, og målinger varierer, men selvfølgelig – altså jeg ser på det som en slags marsjordre om å stå på, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

På målingen er Høyre landets største parti med 24,3 prosent.

De fullstendige resultatene i meningsmålingen er som følger (endring i parentes): Ap: 17,5 prosent (-3,6), Frp: 11,1 prosent (-1,3), Høyre: 24,3 prosent (+1,3), KrF: 3,4 prosent (+0,8), MDG: 4,5 prosent (+0,2), Rødt: 3,1 prosent (-1,0), Senterpartiet: 22,6 prosent (+2,5) SV: 8,2 prosent (+1,1), Venstre: 2,7 prosent (-0,2).

Les også: Erik Stephansen: Er koronaen her fremdeles? Noen må gå!

Utydelig Vedum

Arbeiderpartiet har slitt på målingene over lengre tid, og før jul ble Senterpartiet for første gang målt høyere enn Ap.

Sp-lederen har imidlertid unnlatt å svare tydelig på om han anser seg som en statsministerkandidat i en eventuell ny regjering etter valget.

– Hele den personkabalen er underordnet. Ofte er det altfor mye diskusjoner om det, sa Vedum til NTB i julen.

Les også: Kjære Trygve: Politikken din er koselig, men farlig

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen