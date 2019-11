Sjokkmåling: Nå puster Senterpartiet Erna i nakken - ser 20-tallet første gang

Senterpartiet får nesten flertall alene med Arbeiderpartiet, mens regjeringspartiene går på en skikkelig smell i fersk måling.

Oppturen for Senterpartiet ser ikke ut til å ha noen ende, viser Nettavisen og Amedias stortingsmåling for november.

Partiet fikk sitt beste resultat noensinne på Sentios målinger i oktober med et resultat på 17,6 prosent. Nå knuser de nå også denne rekorden, og ser de for første gang 20-tallet.

Dette er også en dobling fra resultatet i stortingsvalget i 2017, og ville gitt Senterpartiet en kraftig økning i antall stortingsrepresentanter. Partiet ville gått fra 19 til 40 representanter, og flere enn Høyre på Stortinget.

- I 2018 lå Senterpartiet jevnt litt over 10-tallet på våre målinger, mens de i løpet av 2019 har steget jevnt og trutt hver måned, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Tidligere denne uka fikk Senterpartiet 19,5 prosent på TV 2s måling.

- Vil være på vinnerlaget

Stubban mener det er flere årsaker til Senterpartiets jubeltall.

- Det er åpenbart at mye av veksten skyldes at de er partiet som er tydeligst mot reformene som regjeringen gjennomfører. Partiet fremstår også med selvtillit og de tør å være «råere» i saker som er upopulære i deler av befolkningen, sier Stubban.

Han tror også at veksten fortsetter fordi mange vil være på «vinnerlaget».

- Senterpartiets vekst er en forsterking av trenden før kommunevalget og det gode valgresultatet. Jeg tror noe av forklaringen er det som i valgforskningen kalles «bandwagon-effekten». Dette handler om at partiene som gjør det bra på målinger og i valg får støtte fra velgere som ønsker å være på «vinnerlaget». Gode målinger gir derfor en selvforsterkende effekt, sier han.

I Sentio-målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp i perioden fra 29. oktober til 2. november, og har en feilmargin mellom 1,1 og 3,0 prosent.

Her kan du se Senterpartiets vekst:

SP-TALL: Slik har oppslutningen om Senterpartiet endret seg på Nettavisens partibarometer. November-tallene viser 20,0 prosent oppslutning. Foto: (Nettavisen)

Vedum: - Vår høyeste måling

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, kan ikke annet enn å juble.

- Det er selvfølgelig motiverende. Jeg vet at målinger går opp og ned, men dette er den høyeste målingen vi har hatt noen gang, sier Vedum til Nettavisen.

- Men dere går vel mest opp for tida?

- Jeg tar ikke det som en selvfølge, og tar ingen stemmer for gitt. Jeg føler ansvaret og er veldig tydelig til alle våre ordførere, at det viktigste er å lytte og høre på folk, sier han, som nå også puster Høyre-leder Erna Solberg i nakken.

Høyre får nemlig et resultat på 20,8 prosent i målingen.

- Det er en måling, men jeg tror at flere og flere reagerer på sentraliserings- og forskjellspolitikken regjeringen fører, og der er Høyre hovedansvarlig for det, sier Vedum.

KJØTT OG BIL: Vedum tror mange kjenner seg igjen i politikken de fører, og mener det er helt greit at folk spiser kjøtt og kjører bil. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Greit å spise kjøtt

Vedum tror mange rett og slett kjenner seg igjen i deres politikk.

- Hvis du bor i Norge er det å kjøre bil en del av hverdagen din, eller at du en gang i uka spiser kjøtt, så er ikke det galt. At du er bekymret for strømprisene, så er heller ikke det noe galt. Dette er sånn livet er, påpeker Sp-lederen.

Han tror også at mange reagerer fordi regjeringen kaller politireformen en nærpolitireform, men samtidig opplever at politiet ikke kommer.

- Men også når regjeringen presser gjennom en rar løsning som Viken, som er kjempedyr og ingen vil ha. Mange er enige med oss, sier Vedum.

- Er målet nå å bli Norges største parti?

- Jeg gleder meg over denne målingen, og tar det som en inspirasjon. Jeg som partileder må bare si det jeg mener, og så er det folk som til syvende og sist bestemmer, sier han.

Her er resultatet for alle partiene (saken fortsetter under):

Nettavisens Partibarometer for november. Foto: (Nettavisen)

Ap: - En enorm jobb foran oss

Arbeiderpartiet går mest tilbake i målingen, med 2,2 prosentpoeng. Partiet får en oppslutning på 22,6 prosent.

- Det viser at vi har en enormt stor jobb foran oss. Vi gjorde et veldig dårlig lokalvalg og har jo hatt målinger på omtrent det nivået etterpå, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, til Nettavisen.

Hun sier partiets programarbeid for neste stortingsperiode blir viktig.

- Vi har en stor jobb i å klare å bygge opp mye av den tilliten vi har mistet. Når så mange har valgt å forlate oss ved et valg, må vi bygge opp igjen den tilliten, sier Stenseng, og legger til:

- Det er jo også slik at høyrepartiene gjør det dårlig. Det er vekst på sentrum-venstre-siden, og da bør Arbeiderpartiet klare å fange opp veldig mange av de velgerne.

TILBAKE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng opplever en tilbakegang på målingen, og Stenseng sier partiet må ligge på et langt høyere nivå. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Hva tenker du om at Sp nærmer seg dere?

- Senterpartiet fortsetter veksten de har hatt, og de er både høylytte og mot sentraliseringspolitikken til regjeringen. Og det har vært en dominerende sak. Vår jobb er å vise at Arbeiderpartiet er alternativet til den høyrepolitikken som føres av regjeringen nå, sier partisekretæren.

MDG: - Svært god måling

Tilbake går også Miljøpartiet de Grønne (MDG), som går tilbake 1,4 prosentpoeng fra oktober, og ender på et resultat på 6,3 prosent.

Dette er likevel en dobling fra MDGs resultat i stortingsvalget.

- Dette er er en svært god måling for oss. Med et slikt resultat ville vi kunne flyttet norsk politikk i en mye grønnere retning, med en skokk nye, grønne politikere på Stortinget, sier MDGs talsperson og eneste stortingsrepresentant, Una Aina Bastholm, til Nettavisen.

FORNØYD: MDGs nasjonale talsperson, Una Aina Bastholm, ville fått 11 stortingskolleger dersom Sentio-målingen hadde vært valgresultatet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville hun fått 11 ny stortingskolleger.

- Det er godt å se at vi holder oss høyt på målingene selv om det allerede er blitt en stund siden valget. Det tror jeg er fordi folk ser at vi gjør det vi lover, og at stadig flere ønsker å sette barna våre sine muligheter, velferd og frihet over kortsiktig populisme. Nå er vi med og styrer i alle landets største byer, og vi gleder oss over store grønne gjennomslag i hele Norge, sier Bastholm.

I kommunevalget i høst fikk MDG 6,8 prosent av stemmene.

Sp + Ap = nesten sant

Målingen ville ført til at regjeringspartiene hadde mistet enda mer av sitt flertall enn i forrige måling i oktober. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 97 (93 i oktober) mandater på Stortinget, og klart flertall.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville nesten fått flertall alene, med 83 representanter, men mangler altså to representanter.

Mens dagens regjeringspartier, Høyre, Frp, Venstre og KrF, ville fått 58 (61) mandater. Dette er dårlig nytt for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, som selv får en oppslutning på 20,8 prosent (tilbake 0,1 prosent).

MISTER FLERTALLET: Statsminister Erna Solberg (H) hadde måttet flytte ut av statsministerboligen om Sentios novembermåling hadde vært valgresultatet. Nå er Senterpartiet også jevnstore med Høyre. Foto: Ryan Kelly (NTB scanpix)

Senterpartiet ville fått 21 nye stortingsrepresentanter, og endt med 40 representanter på Stortinget - to flere enn Høyre. MDG ville også økt sin stortingsgruppe kraftig, fra dagens ene til 12, mens Frp ville mistet 10 plasser og endt med 17 representanter.

Arbeiderpartiet ville mistet seks representanter og fått en stortingsgruppe som er såvidt større enn Senterpartiets, med 43 representanter. Høyre ville mistet sju.

Høyre: - Ikke fornøyd

Høyre legger ikke skjul på at de er skuffet over et resultat såvidt over 20-tallet.

- Vi er ikke fornøyd med å ligge på dette nivået, men vi skal fortsette å utvikle god politikk og løsninger som sørger for at Norge også fremover skal være et godt land å leve i, sier Høyre-nestleder Bent Høie til Nettavisen.

Høie tror likevel at målingene snart vil snu.

- Jeg tror målingene vil snu fordi velgerne ønsker vår politikk som sikrer fortsatt lav ledighet og gode velferdstjenester, fremfor en mer passiv og lite fremtidsrettet politikk, som flere av våre konkurrenter står for, sier han.

VIL SNU: - Vi er ikke fornøyd med å ligge på dette nivået, sier Høyre-nestleder Bent Høie, som tror målingen snart vil snu.

Lysbakken: - Fantastisk oppmuntring

SV er også et av partiene som går mest fram på målingen, til et resultat på 7,7 prosent (fram 1,2 prosentpoeng).

- Dette er veldig hyggelige tall for SV. Jeg tror folk ser at vi jobber for et mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Dagens aviser er preget av ubeskrivelig rikdom på toppen av skattelistene side om side med bunnløs fattigdom, og en regjering som ikke når sine egne klimamål. Da er det ikke rart at folk ønsker en annen politikk, sier Lysbakken til Nettavisen, og legger til:

- Nå bygger vi en bevegelse for et bedre, grønnere og rødere Norge. Vi har medlemsrekord og oppgang på meningsmålingene. Dette er en fantastisk oppmuntring, sier han.

FÅR GRAM: SV-leder Audun Lysbakken går nest mest fram på Nettavisen og Ameidas partibarometer for november. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Har flest usikre velgere



Ifølge bakgrunnstallene er det andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som har flest usikre velgere. 33 prosent av de som stemte på disse partiene sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiene igjen.

Høyre har også mange usikre velgere (20,4 prosent), deretter kommer Frp (12,3 prosent), MDG (11,6 prosent) og Arbeiderpartiet (9,1 prosent).

Tallene viser også at det er Senterpartiet som har klart flest lojale velgere. 87 prosent sier de vil stemme på partiet igjen ved neste valg, noe som er fram to prosentpoeng fra oktobermålingen.

Bakgrunnstallene viser i tillegg at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet siden valget i 2017. Frp, Høyre og KrF har også mistet flest velgere til Senterpartiet, Rødt flest til Arbeiderpartiet, SV flest til Rødt og Venstre flest velgere til Høyre og Arbeiderpartiet.