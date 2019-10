Sjokktall: - Intet land tåler en slik innvandring

Hele én million mennesker er blitt arrestert eller avvist på grensen inn til USA det siste året.

NEW YORK (Nettavisen): Tallet, som ble presentert i Det hvite hus på tirsdag, er hele 88 prosent høyere enn tilsvarende periode året før.

- Disse tallene er tall som intet immigrasjons system i hele verden er designet til å håndtere, heller ikke vårt, sier Mark Morgan, sjefen for USAs grensekontroll, til CNN.

Han gjorde også et poeng av at det nå er bygd rundt 114 kilometer med mur eter at Donald Trump ble president.

Antallet flyktninger og innvandrere som blitt arrestert eller avvist på grensen inn til USA, er nå på kraftig vei nedover.

Det var bare litt over 52.000 pågripelser på grensen til Mexico i september, ned nesten 65 prosent fra toppen i mai.

Kort tid etter tallene ble kjent, er Donald Trump ute på Twitter og kommenterer grenseproblematikken.

- Den amerikanske grensen er SIKRET, skriver presidenten.

Sank med 60 prosent i august

Antall ulovlige innvandrere som blir arrestert på grensen mellom USA og Mexico har stupt etter at president Donald Trump svingte pisken mot mexicanske myndigheter.

Flyktninger fra Honduras, El Salvador og Guatemala utgjør den største grupperingen av flyktninger som kommer til USA-grensen.

Antallet arrestasjoner på grensen til USA, som brukes som en indikator på ulovlig innvandring, sank til 51.000 i august, en nedgang på hele 60 prosent fra toppen i mai, da over 130.000 personer kom til grensen. Ifølge grensevaktene er årsaken til nedgangen avtalen Trump inngikk med Mexico i juni.

Da truet Trump meksikanerne med å innføre en toll på 25 prosent på meksikanske varer som kom inn til USA om de ikke tok grep på strømmen av innvandrere som kom til den amerikanske grensen. En slik toll ville vært krise for Mexico, som sender 80 prosent av sine eksportprodukter til USA.

Tirsdag kveld norsk tid la president Donald Trump ut dette bildet på Twitter. Foto: Twitter/@realDonaldTrump

Ifølge avtalen skulle meksikanske myndigheter sammen med Nasjonalgarden slå hardt ned på ulovlige innvandrere som kom til den meksikanske grensen i syd ved Guatemala.

