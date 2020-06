Sjokktall for Donald Trump: - Landet er ute av kontroll

- Ute av kontroll - det er Amerika i 2020.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): En ny meningsmåling publisert i NBC News/Wall Street Journal, viser at hele 80 prosent av de spurte nå mener at USA er «ute av kontroll».

- Den ene tingen amerikanerne kan være enige om

Bare 15 prosent av de spurte sier at tingene er «under kontroll» i landet som fortsatt sliter både med koronavirusets herjinger og etterdønningene etter dødsfallet til George Floyd.

- Ute av kontroll - det er Amerika i 2020. Det er den ene tingen amerikanerne kan være enige om, og det ene funnet vi definitivt kan slå fast, gitt den stormen og lidelsen vi har sett de 12 siste dagene, sier demokraten Jeff Horwitt ved Hart Research Associates til NBC News.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 28. mai til 2. juni, altså etter dødsfallet til George Floyd, og etter at over 100.000 amerikanere hadde mistet livet av koronaviruset og flere titalls millioner amerikanere har mistet jobbene sine.

Den er derimot tatt før de overraskende jobbtallene kom forrige fredag, som viste at arbeidsledigheten sank til 1,3 prosent og at det kom 2,3 millioner nye arbeidsplasser i mai.

Drapstatistikken eksploderer

Ferske tall viser også at antall drap nå øker kraftig i flere byer i USA. Fra forrige mandag til søndag var det 13 drap i New York City, mot fem i samme periode i fjor. Totalt var det 40 skytinger i byen i forrige uke, det meste på en uke siden 2015, melder New York Post.

Også i Chicago ser man nå den samme tendensen. Selv om kriminaliteten totalt sank med 20 prosent i Chicago i mai sammenlignet med samme periode i fjor, så økte antall drap med 60 prosent, fra 53 til 85. Samtidig økte antall personer som ble skutt med 71 prosent, fra 332 personer til 409 personer, melder Chicago Sun Times.

Holdningene til Trump er stabile

Til tross for kaoset og ustabiliteten i USA akkurat nå, viser undersøkelsen gjengitt i NBC News/Wall Street Journal også at holdningene til president Donald Trump og hans sjanser for å bli gjenvalgt, er stabile.

Tallet på det som er fornøyd med president Trump ligger fortsatt midt på 40-tallet som tidligere, og Joe Biden leder fortsatt med noenlunde samme margin over presidenten i den nasjonale målingen.

Republikaneren Bill McInturff, som også står bak undersøkelsen, sier at det er «slående» at vurderingen av hvor bra jobb president Trump gjør og hans posisjon i meningsmålingene ikke har endret seg, gitt de ekstraordinære hendelsen de siste 90 dagene.

- Det er oppsiktsvekkende funn som viser kraften i de partiske siloene, sier Bill McInturff.

Tallet på det som er fornøyd med president Trump ligger fortsatt midt på 40-tallet som tidligere, og Joe Biden leder fortsatt med noenlunde samme margin over presidenten i den nasjonale målingen. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

Ifølge undersøkelsen, som er basert på registrerte velgere, er det bare 15 prosent av de spurte som mener at landet er under kontroll. Hele 92 prosent av Demokratene mener USA er ute av kontroll, men tallet blant uavhengige velgere er på 66 prosent når det gjelder Republikanerne er det 66 prosent som mener at landet er ute av kontroll.

Bekrefter polariseringen

Meningsmålingen avdekker også enorm forskjell på hvordan velgerne med ulik politisk tilhørighet opplever de nasjonale krisene som utfolder seg for øyeblikket.

74 prosent av demokratene sier det vil ta et år eller mer å stanse koronautbruddet og før man kan vende tilbake til en normaltilstand.

Blant de største tilhengerne av president Donald Trump i Det republikanske partiet, er det 32 prosent som mener koronakrisen allerede er under kontroll.

Blant alle velgerne var det 59 prosent som var mer bekymret for politiets handlinger i kjølvannet av Floyd-saken enn protestene som ble utløst. Her blir noen demonstranter arrestert av politiet på Manhattan i forrige uke. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

48 prosent av alle republikanere er mer bekymret for protestene mot «politivold og systematisert rasisme» enn omstendighetene rundt dødsfallet til George Floyd.

81 prosent av demokratene har imidlertid motsatt oppfatning.

Blant alle velgerne var det 59 prosent som var mer bekymret for politiets handlinger i kjølvannet av Floyd-saken enn protestene som ble utløst. Mens 27 prosent er mest bekymret for protestene.

Biden stemplet 48 millioner som «ikke så veldig bra folk»

Når det gjelder presidentvalget, så leder Joe Biden fortsatt klart på den nasjonale målingen utført av NBC News/Wall Street Journal. Biden leder med syv prosent på Trump, med 49 prosent mot Trumps 42 prosent, viser mai-tallene.

Trump har så langt aldri vært over 45 prosent på målingen, eller aldri vært nærmere enn 6 prosentpoeng på Biden.

Joe Biden får for tiden kritikk, etter at han nylig stemplet 48 millioner amerikanere som «ikke så veldig bra folk».

- Det er antakelig et sted mellom 10 og 15 prosent av folket der ute som rett og slett ikke er veldig bra folk, sier tidligere visepresident Joe Biden. Foto: (NTB scanpix)

Uttalelsen falt i forbindelse med et såkalt virtuelt valgkampmøte i forrige uke, der man blant annet diskuterte dødsfallet til George Floyd, som har utløst krisen med landsomfattende protester mot systematisk rasisme og politivold, etterfulgt av sammenstøt og ytterligere polarisering i det amerikanske samfunnet.

Da han skulle kritisere Trump, sa Biden følgende.

- Det en president sier, spiller en rolle. Så når en president til enhver tid splitter folket, får du fram det verste i oss. Tror vi virkelig at dette er det beste vi kan være som nasjon? Jeg tror ikke den store majoriteten av folket mener det, sa Biden.

Og la til:

- Det er antakelig et sted mellom 10 og 15 prosent av folket der ute som rett og slett ikke er veldig bra folk. Men det er ikke det vi står for. Den store majoriteten er skikkelige folk. Vi er nødt til å fokusere på det og forene folket. Bringe dem sammen, sa Joe Biden.

- Klønete og nedlatende uttalelse

Joe Biden stemplet med dette mellom 10 og 15 prosent av den amerikanske befolkningen som «ikke så veldig bra folk». 15 prosent av USAs befolkning utgjør omtrent 48 millioner amerikanere.

Mange har reagert på disse uttalelsene, og også her i Norge vekker uttalelsene oppsikt.

- For en klønete og nedlatende uttalelse. 15 prosent av USAs 325 millioner innbyggere er nesten 50 millioner mennesker som Biden avskriver som dårlige mennesker, sier USA-kjenner Hilmar Mjelde, som er postdoktor ved Universitetet i Bergen, til Nettavisen. Her er han sammen med Biden i 2019. Foto: Hilmar Mjelde/Facebook

- For en klønete og nedlatende uttalelse. 15 prosent av USAs 325 millioner innbyggere er nesten 50 millioner mennesker som Biden avskriver som dårlige mennesker. Ikke så langt unna de 63 millionene som stemte på Trump. Selv om han vil ta tak i grumsete holdninger, så er dette feil måte å gjøre det på. Politikere kan ikke på en svart-hvitt måte avskrive store grupper av folket som mindreverdige, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde, som er postdoktor ved Universitetet i Bergen.

Gjentar tabben til Hillary Clinton

Mjelde mener Biden med dette gjentar tabben Hillary Clinton gjorde i 2016-valget, da hun kalte Trumps tilhengere «forkastelige» ( «deplorable») fordi de er rasister, homofobe, islamofobe, kvinne- eller fremmedfiendtlige.

- Dette går til kjernen i populistenes budskap. Populister ser samfunnet som bestående av to grupper: vanlige folk og en dekadent overklasse av eliter. Biden har i 50 år levert et særs priviligert liv på toppen av det amerikanske samfunnet, på skattebetalernes regning. Nå virker det som han er utakknemlig og bare har forakt for en stor del av folket, akkurat slik Hillary også signaliserte, sier Mjelde.

- Det er ikke noe genitriks

USA-eksperten trekker fram at Biden har en lei tendens til å tråkke på en rake med jevne mellomrom.

- Det er ikke noe genitriks å uttale seg foraktfullt om de han samtidig ber om stemmene til. Både Trump og Biden sier ting som får oss til å sette kaffen i halsen. Men Trump sier det bevisst, mens Biden sier ting han deretter må gå ut og beklage, sier Mjelde.

Han tror sitatet vil forfølge Biden fremover.

- Den politiske reklamevideoen med dette sitatet lager seg selv. Denne vil dukke opp hyppig på amerikanske TV-skjermer i høst. Mitt Romney fikk mye kritikk for sin foraktfulle uttalelse om 47% som heller ikke dugde. Så det er en viss tradisjon for dette i amerikansk toppolitikk. Dette går ikke minst direkte imot Bidens budskap om å samle landet. Biden leder stort på meningsmålingene. Men det gjorde også Michael Dukakis i 1988. Hvem husker president Dukakis? sier Mjelde til Nettavisen.