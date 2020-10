Sjokktall: Ny modell har beregnet hvor mange som vil dø av koronaviruset i USA innen 1. februar

Koronakrisen er på vei mot en ny skremmende topp i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Et par uker før presidentvalget i USA når koronatallene stadig nye høyder. Torsdag denne uken ble over 63.000 amerikanere smittet og 820 mennesker døde av viruset. Antall smittede nærmer seg dermed 8 millioner.

Daglig dør det i gjennomsnitt rundt 700 mennesker av koronaviruset i USA, og så langt er over 217.000 personer døde.

Smitterekord i 25 stater

Enkelte stater sliter nå kraftig med å få kontroll over viruset, og i Wisconsin og Sør-Dakota har antallet smittede nå doblet seg de siste fire ukene, sammenlignet med de fire foregående ukene.

I Wisconsin skyter også sykehusinnleggelser i taket, og i noen regioner i staten er nå 90 prosent av intensiv-sengeplassene belagt.

Totalt har nå 25 stater satt nye smitterekorder i oktober, melder Daily Mail.

Spår 389.000 døde

En ny beregning fra University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation viser nå at antall døde amerikanere vil kunne skyte kraftig i været de neste månedene.

Ifølge deres beregninger vil antall døde i USA øke med 80 prosent innen 1. februar. Deres modell viser at dødstallene i USA vil øke til 389.000 innen 1. februar, men at dette tallet vil kunne synke til 314.000 om flere amerikanere bruker ansiktsmasker.

Det er så langt ikke noen føderalt påbud om å gå med masker i USA, og i 17 stater er det fortsatt lov til å gå uten.

I New York, som en gang var episenter for utbruddet, og hvor det nå er påbud å gå med ansiktsmasker, tester nå bare rundt 1 prosent av de som testes daglig positivt for koronaviruset.

Den positive testraten i Sør-Dakota og Wisconsin ligger på henholdsvis 30 og 20 prosent.