Sjokkvending i Georgia: Nå er Biden favoritt

Helomvending kan avgjøre valget, både i delstaten og presidentvalget.

Den konservative sørlige staten Georgia lå lenge an til å gå til republikanerne, slik den har gjort ved hvert valg siden 1992. Lenge ledet også Trump med fem prosentpoeng. Nå har det imidlertid kommet en helomvending som kan snu valget både i delstaten og i hele det amerikanske presidentvalget.

Mørkt for Trump

Georgia er nemlig en viktig vippestat med hele 16 valgmenn. Vinner Biden Georgia, ser det svært mørkt ut for Trump. Da trenger Biden trolig kun vinne en av de tre rustbeltstatene i nord, Wisconsin, Pennsylvania og Michigan, for å avgjøre hele presidentvalget.

Trump leder fortsatt delstaten med 51 mot 48 prosent, og hele 91 prosent er opptalt. Likevel kan Biden vinne, fordi de ni prosentene som ennå ikke er talt opp er trolig sterkt demokratiske.

Vannpipe

Grunnen er at stemmene fra Fulton County, som er Georgias største fylke, hvor blant annet Atlanta ligger, er blitt forsinket. Det skyldes en sprukken vannrør i rommet der stemmene ble talt, noe som gjorde at tellingene måtte utsettes.

Det er nemlig Atlanta, storbyen med en betydelig svart befolkning, som vil være nøkkelen til Georgia.

Nå tallene begynte å komme inn til Atlanta, var stemmene så overveldende i favør Biden at det kan avgjøre hele valget.

«Grunnen til at vi nå har Biden som favoritt i Georgia er at det nå er kommet så mange stemmer fra Atlanta at det viser at det er en blir veldig bra der for Biden. Og det er fortsatt masse stemmene som vil komme derfra», skriver Nate Cohn i New York Times.

Kan avgjøre

Resultatet kan altså være helt avgjøre for presidentvalget. Hvis Biden tar Nevada (6 valgmenn), Arizona (11 valgmenn) og Maine (4 valgmenn), alle stater hvor Biden er storfavoritt, vil han ha hele 261 valgmenn hvis han også får Georgias 16 valgmenn.

Hvis han tar én av delstatene Wisconsin (10 valgmenn), Pennsylvania (20 valgmenn) eller Michigan (16 valgmenn) får han dermed de nødvendige 270 stemmene som trengs for å vinne valget.