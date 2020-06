Sjokkvideo av angrep på kvinne (92)

31-åringen er tidligere pågrepet over 100 ganger.

NEW YORK (Nettavisen): En video som viser en mann som dytter ned en 92 år gammel kvinne på gaten på Manhattan, sjokkerer nå amerikanerne.

Se angrepet i videoen øverst i saken.

Kvinnen, Geraldine, har bodd på Manhattan i mer enn 50 år og var på vei til butikken da hun brutalt ble dyttet i bakken ved 15.30-tiden sist fredag.

- Jeg trodde at jeg ble truffet av en murstein, eller at noe traff meg på venstre side av hodet, og jeg gikk rett i bakken og slo hodet mitt mot hydranten, sier kvinnen til NY Post.

Den 31 år gamle mannen er tidligere pågrepet over 100 ganger. Foto: Politiet

Mannen (31) som dytter henne er tidligere pågrepet over 100 ganger. Han ble pågrepet på tirsdag etter at politiet etterlyste ham, etter å ha offentliggjort videoen av hendelsen.

Kilder sier til avisen at han siden 2005 har blitt pågrepet hele 103 ganger. I 2012 ble han dømt for seksuell mishandling, og i 2014 ble han pågrepet for to andre seksuelle lovbrudd.