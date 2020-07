Sju av ti vil ha påbud for sykkelhjelm

Sju av ti som er spurt, mener det bør bli påbudt å bruke sykkelhjelm for alle som sykler eller bruker elsykkel, viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk.

Selv om bruken av sykkelhjelm har økt de siste årene i Norge, er det fremdeles ikke påbudt å beskytte hodet når en ferdes på to hjul i trafikken. I en ny undersøkelse som Trygg Trafikk har fått gjennomført, går det fram at 72 prosent av de spurte mener det bør bli påbudt med sykkelhjelm dersom en sykler eller bruker elsykkel i trafikken.

Les også: Peker ut langsomme syklister som trafikkfarlige

Av de spurte er 14 prosent helt mot et påbud, mens 11 prosent svarer at et påbud bare bør gjelde barn under 16 år. Halvparten av unge under 30 år er minst åpne for et generelt påbud for alle, mens åtte av ti over 60 år mener alle bør bruk hjelm.

– Vår oppfatning er at det bør bli et hjelmpåbud for syklister. Andelen hardt skadde syklister i de største byområdene i Norge har økt dramatisk de siste ti årene, og spesielt i møte med biler er myke trafikanter som syklister, veldig sårbare. Å bruke hjelm er enkelt, og den viktigste beskyttelsen en syklist kan ha, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring om undersøkelsen.

Uvettig kjøring med sparkesykkel fikk politiet til å reagere kraftig:

Også for elsparkesykkel mener 67 prosent av de spurte at det bør bli påbudt med hjelm.

I 2018 brukte 63 prosent av syklister hjelm i Norge. Blant barn under tolv år brukte hele 83,5 prosent hjelm

I alt 1.603 personer har svart på undersøkelsen som er gjennomført av Kantar på oppdrag av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

(©NTB)