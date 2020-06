Sju drept etter skyteepisode i USA

En eller flere gjerningspersoner er fortsatt på frifot.

Hendelsen skal ha skjedd natt til fredag i Morgan County i Alabama, nærmere bestemt Valhermoso Springs, skriver den lokale TV-kanalen waff48.

TV-kanalen opplyser at nødnummeret 911 fikk en melding klokken 23.30 lokal tid, og da rykket politiet ut til en leilighet som sto i brann. Der fant politiet sju lik som de hevder hadde blitt skutt for leiligheten ble påtent.

De ønsker ikke å bekrefte identiteten på de sju personene, men alle personene skal være voksne.

- Etterforskningen fortsetter. Det er ingen umiddelbar fare for lokalbefolkningen. Åstedet er sikret og det er sju døde, både voksne menn og kvinner, er noe av det den lokale sheriffen skriver på Twitter.

Politiet opplyste fredag morgen at de kommer til å tilbringe flere timer på åstedet.

– Det er et forferdelig åsted, og det trengs noe tid for å gjennomgå det, sier etterforsker Mike Swafford ved sheriffens kontor i Morgan fylke.

Han sier også at politiet ikke har noen mistenkt, og at motivet for ugjerningen er ukjent.

Ifølge Swafford har politiet rykket ut til huset flere ganger tidligere, trolig så sent som i forrige uke i forbindelse med en annen hendelse.