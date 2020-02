Sju drept i masseskyting i Milwaukee i USA

Gjerningspersonen skal være blant de døde.

Saken oppdateres.

Sju er døde etter at en gjerningsperson tok seg inn i hovedkvarterene til bryggeriselskapet MillerCoors i Milwaukee, skriver lokalkanalen WBAY. Politiet har ikke bekreftet antallet, men flere medier melder at det er snakk om sju ofre.

Gjerningspersonen skal være en som nylig fikk sparken fra selskapet. Skytteren er blant de døde, opplyser politikilder til WBAY.

Journalist Matthew Keys skriver på Twitter at de ansatte i selskapet ble varslet om skytingen på tekstmelding. En annen ansatt skal ha fått varsel på e-post.

Det ble først meldt at de var snakk om to eller tre døde, men det ble senere oppjustert til sju. Det er ikke kjent hvor mange som er skadd, men ABC News skriver at totalt åtte mennesker ble skutt.

De første rapportene kom inn til politiet rundt 14.15 lokal tid. Det er store mengder nødpersonell på stedet, og de prøver fortsatt å «stabilisere situasjonen» skriver WBAY.

Omtrent 23.40 norsk tid opplyser politiet at det ikke lenger er snakk om en «aktiv trussel».