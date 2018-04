Minst sju innsatte er drept og 17 skadd i et masseslagsmål i et fengsel i den amerikanske delstaten South Carolina, opplyser en talsperson for myndighetene.

Slagsmålet varte i flere timer, opplyser Jeff Taillon, en talsmann for høysikkerhetsfengselet Lee Correctional Institution i Bishopville.

Bakgrunnen for uroen er foreløpig ikke kjent.

Taillon sier også at ingen fengselsbetjenter ble skadet i kampene, som brøt ut like etter klokka 19 søndag kveld lokal tid. Først ved 3-tiden på natten hadde politifolk fått situasjonen under kontroll, skriver Washington Post.

En rekke ambulanser rykket ut for å ta hånd om de skadde.

Fengselet har om lag 1.500 innsatte, hvorav mange er dømt til lange fengselsstraffer for grove voldsforbrytelser.

Under en slåsskamp i 2015 ble to fengselsbetjenter knivstukket. I februar ble en fange drept av en annen.

Mest sett siste uken