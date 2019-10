Sju omkom da bombefly fra andre verdenskrig styrtet i USA

Sju personer er bekreftet omkommet etter at et bombefly fra andre verdenskrig styrtet med 13 personer om bord ved en flyplass i delstaten Connecticut i USA.

Flyet som styrtet ved Bradley International Airport onsdag morgen, var av typen Boeing B-17. Det hadde et mannskap på tre og ti passasjerer om bord. USAs luftfartsmyndighet (FAA) opplyser at flyet var sivilt registrert.

Sikkerhetsansvarlig James Rovella i Connecticut sier at sju personer omkom i ulykken, mens de seks andre som var om bord, er lettere til kritisk skadd.

Ingen av personene om bord var barn. Ifølge Rovella er det takket være heltemodig innsats fra personer på flyet og redningsmannskaper på bakken at dødstallet ikke er høyere.

Ifølge øyenvitner fikk flyet problemer kort tid etter avgang og styrtet i en bygning da det forsøkte å lande igjen.

Ifølge NBC arrangeres det denne uken en oppvisning med veteranfly brukt under andre verdenskrig ved flyplassen.

B-17 er kjent som «Flying Fortress» og ble brukt av de allierte styrkene i Europa under andre verdenskrig.

Ulykken med B-17-flyet skjedde utenfor Bradley International Airport nord for Hartford i Connecticut. Foto: (AP)