Sju siktet i to grove kidnappingssaker

AVHØR: Politiet i Bergen er i Polen for å avhøre to polske statsborgere som er siktet i to grove kidnappingssaker. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi er i Polen denne uken for å gjennomføre avhør av to siktede, bekrefter politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt overfor TV 2. Han antar at politiet sender sin innstilling til statsadvokaten i januar. I alt sju personer er siktet i saken. Henriksen forklarer at det omfatter fire siktede fra etterforskning utført i første fase, i perioden 2015 og 2016. De tre siste ble siktet etter gjennombruddet i år, da politiet fikk DNA-treff i begge sakene på en polsk mann bosatt i Bergen. En polsk mann sitter varetektsfengslet i Bergen. I tillegg har politiet siktet to polske menn, som begge skal være i Polen. I 2015 ble Petter Slengesol brutal kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ni måneder opplevde Reidar Osen det samme. I begge tilfellene var det utenlandske maskerte kriminelle som jaktet på penger. – Det blir greit å se ansiktet til dem som blir dømt i saken. Jeg har ingen medlidenhet, ikke i det hele tatt. Jeg gleder meg til rettssaken og ser fram til at det hele er over, og at jeg kommer meg videre, sier Slengesol. (©NTB)